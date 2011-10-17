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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۹

وزارت نیرو اعلام کرد:

درخواست 2.7میلیارد یورو تسهیلات برای 20طرح آب، برق و فاضلاب

درخواست 2.7میلیارد یورو تسهیلات برای 20طرح آب، برق و فاضلاب

20 طرح صنعت آب، آب و فاضلاب و برق به ارزش 2.7 میلیارد یورو، برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه اسلامی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با ارائه طرح های پیشنهادی در بخش های آب، آب و فاضلاب و برق، خواستار استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی به میزان حدود 2.7 میلیارد یورو در 3 سال آینده شده است.

بر پایه این گزارش، 20 طرح صنعت آب و برق برای اخذ مجوزهای قانونی لازم مطابق با مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه(ازجمله اخذ و ارائه مصوبه شورای اقتصاد) برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده اند.

با توجه به بررسی های صورت گرفته در مجموعه وزارت نیرو و در نظر گرفتن شرایط لازم جهت استفاده از تسهیلات اعطایی بانک توسعه اسلامی مبنی بر تهیه گزارش امکان سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی پروژه مطابق با فرمت مورد تایید بانک توسعه اسلامی، این طرح ها معرفی شد.

گفتنی است، بانک توسعه اسلامی پیش از این تسهیلاتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو برای اجرای 21 طرح مختلف در بخش های آب، آب و فاضلاب و برق جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده بود.

کد مطلب 1435988

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