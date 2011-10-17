درخواست 2.7میلیارد یورو تسهیلات برای 20طرح آب، برق و فاضلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با ارائه طرح های پیشنهادی در بخش های آب، آب و فاضلاب و برق، خواستار استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی به میزان حدود 2.7 میلیارد یورو در 3 سال آینده شده است.

بر پایه این گزارش، 20 طرح صنعت آب و برق برای اخذ مجوزهای قانونی لازم مطابق با مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه(ازجمله اخذ و ارائه مصوبه شورای اقتصاد) برای دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده اند.

با توجه به بررسی های صورت گرفته در مجموعه وزارت نیرو و در نظر گرفتن شرایط لازم جهت استفاده از تسهیلات اعطایی بانک توسعه اسلامی مبنی بر تهیه گزارش امکان سنجی پروژه مشتمل بر توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی و زیست محیطی پروژه مطابق با فرمت مورد تایید بانک توسعه اسلامی، این طرح ها معرفی شد.

گفتنی است، بانک توسعه اسلامی پیش از این تسهیلاتی به ارزش بیش از 1 میلیارد یورو برای اجرای 21 طرح مختلف در بخش های آب، آب و فاضلاب و برق جمهوری اسلامی ایران پرداخت کرده بود.