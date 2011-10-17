کاپیتان فصل گذشته کاله مازندران مربی این تیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت قربانی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محمد شریعتی به عنوان مربی جدید تیم کاله مازندران با موافقت بهمن سلیمانی مدیرعامل و بهروز عطایی سرمربی کاله انتخاب شد.

وی افزود: پیش از این با موافقت مسئولان باشگاه کاله و سرمربی این تیم " دامیان " مربی آرژانتینی به کادر فنی تیم والیبال لیگ برتری کاله مازندران اضافه شد.

مسئول اطلاع‌رسانی باشگاه کاله مازندران اضافه کرد: محمد شریعتی در دو سال گذشته به عنوان پاسور و کاپیتان در تیم کاله مازندران حضور داشت و به عنوان بازیکن بومی عملکرد قابل قبولی به همراه این تیم در مسابقات لیگ برتر داشت.

قربانی به افتخارات ورزشی شریعتی در دوران بازیگری خود اشاره کرد و ادامه داد: شریعتی در دوران بازیگری خود عضویت در همه رده های سنی تیم ملی را تجربه کرد و بیش از یک دهه در تیم های مطرح تهرانی در لیگ برتر حضور داشت.

محمد شریعتی در پایان مسابقات فصل گذشته لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، از تیم کاله مازندران جدا شد و قرارداد اولیه با تیم داماش گیلان امضاء کرد که پس از انحلال تیم داماش به تیم سابق کاله به عنوان مربی بازگشت.

تیم والیبال کاله مازندران در سومین حضور خود در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در نخستین گام عصر چهارشنبه هفته جاری در تبریز، میهمان تراکتور سازی این شهر است.