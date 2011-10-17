حقوق بشر مورد نظر غرب ویرانگر است/ لزوم مقابله با سلطه طلبی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسلام الیوم، "احمد الطیب" گفت : حقوق بشر نباید با مقدسات مغایرت داشته باشد و بسیاری از طریق موضوع حقوق بشر تجارت می کنند.

وی افزود: اگر حقوق بشر به مفهوم غربی اش در مصر پیاد شود، کشور را نابود خواهد کرد، زیرا مفاهیم حقوق بشر در غرب با حقوق بشر از نظر اسلام تفاوت زیادی دارد.

الطیب تصریح کرد: ما نیازی نداریم که فرهنگ نیویورکی را در شرق پیاده کنیم، زیرا ما خود فرهنگ و تاریخ غنی اسلامی داریم و نباید کورکورانه تقلید کنیم.

شیخ الازهر ضمن درخواست برای مقابله با سلطه طلبی و نظام سرمایه داری غربی افزود: آمریکا در همه جای دنیا با مشکلات زیادی روبرو است و کشورهای مشرق زمین باید فرهنگ، اقتصاد و اجتماع خود را دنبال کنند.

آمریکا از حقوق بشر به عنوان ابزاری علیه کشورهای اسلامی و عربی استفاده می کند و با معیارهای دوگانه خود در این زمینه رفتار می کند.