اصولگرایان با دو بحران جدی تحلیل و اخلاق رو به رو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فدایی در ادامه سلسله نشست های تقوای جمعی که با عنوان تقوای جمعی در جمعیت رهپویان برگزار شد در خصوص علت تعلل در تصویب طرح نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: انگیزه کسانی که نخواستند متفاوت بود. برخی اساسا می‌گفتند با وجود قوانین موجود نیازی به طرح نظارت نیست. برخی هم می‌گفتند که این طرح رای نمی‌آورد. وجود این انگیزه‌های متفاوت بود که منجر به این تاخیر شد.

وی با تاکید بر اینکه قسمت غم‌انگیز ماجرا آنجایی بود که در مورد این طرح بیش از 150 امضاء جمع شد ولی زمان رای گیری 70 رای وجود داشت، گفت: متاسفانه در مخالفت و عدم همراهی هر گونه خط و طایفه‌ای هم بودند که همراهی لازم را نداشتند.

فدایی تصریح کرد: این در حالی است که شاید بتوان گفت این طرح یکی از طرح‌هایی بود که بیشترین کار مطالعاتی روی آن انجام شده بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی این استدلال را داشتند که این طرح نظارت نمایندگان را محدود می کند، ولی به هر ترتیب به نظر می‌رسد مخالفت‌ها جز به علت هوای نفس، ‌دنیا طلبی، خودخواهی و حفظ کردن موقعیت خود نبود.

وی ادامه داد: با این وجود مجلس همت کرد و این طرح از دل مجلس هشتم درآمد و در واقع یادگار خوبی برای مجلس هشتم باقی ماند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران در بخش دیگری از این نشست در خصوص شاخص های اصولگرایی گفت: بر حسب تعریف واقعی اصولگرا همان حزب اللهی است و بالعکس؛ اگر بخواهیم تعریف سیاسی داشته باشیم موضوع فرق می‌کند معتقدم اصولگرا کسی است که به ضوابط و ارزش‌ها پایبند و دنبال حاکم کردن عقلانیت است.

فدایی تاکید کرد: باید شاخص‌ها را به خوبی بپذیریم و به خوبی تطبیق دهیم و پس از آن به دنبال این باشیم که فرد مورد نظر ما توانسته این خصلت‌ها را پیگیری کند یا نه. ما این فرآیند منطقی را به خوبی طی نمی‌کنیم و اکثر غریب به اتفاق ما بر حسب یک رویکرد سیاسی می‌گوییم مجلس ما اصولگرا است در مقابل جریانی که غیر از گفتمان پذیرفته شده انقلاب را دنبال می‌کرد.

وی با بیان این‌که اگرچه این رویکرد قابل دفاع بود ولی جامعیت نداشت افزود: وقتی می‌گوییم اصولگرا یعنی این‌که مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل قبول در فرد وجود داشته باشد. مگر می‌شود فردی بگوید اصولگرا هستم ولی در یک شهر کوچک یک میلیارد خرج تبلیغاتی داشته باشد.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دنیا احزاب افراد را به عنوان کاندیدا معرفی می‌کنند و مردم نیز به احزاب اعتماد دارند اما کشور ما حزبی نیست، گفت: ولی در هر صورت در دو سه مقطع اول روحانیت بیشتر نقش ایفا کرده است. در سه دوره اخیر نیز در گروه مرجع جابجایی صورت گرفت، ولی در هر صورت پاک‌ترین و سالم‌ترین گروه مرجع برای ما روحانیت است.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود در پاسخ به سوالی درباره مواجهه مجلس با دولت گفت: ما در بین اصولگرایان با دو بحران جدی تحلیل و اخلاق رو به رو هستیم که این موضوع در صحنه اجرا ظهور و بروز پیدا می‌کند. برخی تحلیل و برخی رفتار روشنی ندارند که باید این دو قضیه را برطرف کرد.

فدایی با تاکید بر ضرورت فصل الخطاب دانستن مقام معظم رهبری در جامعه گفت: جامعه بدون فصل الخطاب وجود ندارد. در جامعه ما مهم‌ترین شاخص در مسائل مهم کشور رهبری است.

دبیرکل جمعیت ایثارگران با بیان این‌که رهبری نعمت بزرگی است که خداوند نصیب ما کرده است گفت: چه در زمان حضرت امام (ره) و هم‌اکنون رهبری با شاخص‌هایی که داشته و دارند هدایت‌گر هستند و جامعه را به سمت سوی صلاح، ‌ خیر و پیشرفت هدایت می‌کنند.



فدایی تاکید کرد: قوا چه روسا و چه ارکان آن نیز باید سیاست‌های خود را با رهبری تنظیم کند.

وی افزود: ‌نمی توان در یک کشور و نظام چند آهنگ زد و بعد موفق هم بود. چندصدایی و چندآهنگی برای اداره جامعه مطلوب نیست. در مقام اجرا، ‌عمل و مدیریت آهنگ‌های مختلف باید خودشان را با یک آهنگ برتر تنظیم کنند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود در پایان سخنان خود در این نشست تاکید کرد: کسی که وقتی مقام معظم رهبری فرمایشی می‌فرمایند تحلیل شخصی ارائه می‌دهد، آن نظر برای خودش است. ما افراد را به عنوان نظریه پرداز انتخاب نمی‌کنیم. برای اداره کردن کشور باید تابع فرامین مقام معظم رهبری بود. وقتی که با ایشان زاویه ایجاد می‌شود زمینه حضور و سرمایه گذاری دشمن و شیطان فراهم خواهد شد و به نظر می‌رسد که این طور هم شده است.