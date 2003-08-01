بنابر بسياري از روايات و اخبار مشهور سوم جمادي الثاني - نود و پنج روز پس از رحلت پيامبر اكرم ص - دخت گرامي حضرت رسول( ص) به ديار حق شتافت .
حضرت فاطمه زهرا (س) دختر گرامى پيامبراكرم (ص) و خديجه كبرى، چهارمين دختر پيامبر اسلام (ص) است،اما آن سه تن بنا به مشيت خداوند سبحان به همراه تنها فرزند ذ كوررسول خدا (ص) در زمان حيات طيبه حضرتش به ديدار حق شتافتند . القاب كوثر ولايت : زهرا ، صديقه، طاهره ، مباركه، زكيه ، راضيه، مرضيه، محدثه و بتول است .بيشتر مورخان شيعه و سنى ، ولادت باسعادت آن حضرت را بيستم جمادى الثانى سال پنجم بعثت در مكه مكرمه ذكر كرده اند .
آخرين روز هاي حيات رسول خدا (ص ) ، فاطمه (س) همواره در كنار بستر پيامبرو به دور وجود با بركت اوپروانه وار مي چرخيد و چهره نورانى و ملكوتى پدر را مى نگريست كه ازشدت تب عرق مى ريخت. در يكي از آخرين روز ها فاطمه در حالى كه به پدر نگاه مى كرد به گريه افتاد . پيامبر نتوانست ناآرامى دخترش را تحمل كندو در گوش او سخنى گفت كه فاطمه آرام شد و لبخند زد. لبخند زهرا(س) در آن حال شگفت آور بود. از او سوال كردند كه رسول خدا(ص) چه رازى را به او فرمود؟ پاسخ داد: تا پدرم زنده است رازش را فاش نمى كنم پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) راز آشكار شد . فاطمه گفت : پدرم به من فرمود: تو نخستين كس از اهل بيت من هستى كه به من ملحق مى شوى, و از اين رو شاد شدم .
سرانجام آن حضرت پس از نود و پنج روزاز هنگام رحلت رسول خدا( ص) دنيا را به دنيا طلبان وانهاد وبه لقاى پروردگارش شتافت . فاطمه را شبانه دفن كردند و على (ع) او را به خاك سپرد .درتاريخ شهادت آن بانوى بزرگ نيز محدثان اقوال گوناگونى دارند كه مشهورتر ازهمه, سيزده جمادى الاولى سال يازدهم هجرى و ديگرى سوم جمادى الثانى همان سال است.محل د فن تنها فرزند آخرين رسول برحق نامعلوم است .
كجاست او؟ درخانه اش، مسجد پيامبر، قبرستان بقيع ؟ نميدانيم! كه مي دا نيم ؛ بانو چشم ماست ! سلا م برجان تابناك "ام ابيها" . دختري كه نورچشم وپاره تن پدر بود ؛" مادر پدر" شد .
السلام عليك يا ايتها الصديقه الشهيده
سالروز شهادت بانوي روشنايي ها و مانوس ملائك تسليت باد
خبرگزاري "مهر": امروز سوم جمادي الثاني سال 1424 هجري قمري مقارن است باسالروز شهادت بانوي روشنايي ها و مانوس ملائك يگانه بانوي دوعالم صديقه كبري فاطمه زهرا سـلام الله عليها .
بنابر بسياري از روايات و اخبار مشهور سوم جمادي الثاني - نود و پنج روز پس از رحلت پيامبر اكرم ص - دخت گرامي حضرت رسول( ص) به ديار حق شتافت .
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