سالروز شهادت بانوي روشنايي ها و مانوس ملائك تسليت باد

بنابر بسياري از روايات و اخبار مشهور سوم جمادي الثاني - نود و پنج روز پس از رحلت پيامبر اكرم ص - دخت گرامي حضرت رسول( ص) به ديار حق شتافت .

حضرت فاطمه زهرا (س) دختر گرامى پيامبراكرم (ص) و خديجه كبرى، چهارمين دختر پيامبر اسلام (ص) است،اما آن سه تن بنا به مشيت خداوند سبحان به همراه تنها فرزند ذ كوررسول خدا (ص) در زمان حيات طيبه حضرتش به ديدار حق شتافتند . القاب كوثر ولايت : زهرا ، صديقه، طاهره ، مباركه، زكيه ، راضيه، مرضيه، محدثه و بتول است .بيشتر مورخان شيعه و سنى ، ولادت باسعادت آن حضرت را بيستم جمادى الثانى سال پنجم بعثت در مكه مكرمه ذكر كرده اند .

حضرت زهرا(س) بعد از ازدواج با اميرالمومنين على (ع) به عنوان بانويى نمونه بر تارك قرون و اعصار درخشيد. دختر پيامبر همچنان كه در زندگى زناشويى نمونه بود، در اطاعت پروردگار نيز يگانه دهر بود . هنگامى كه از كارهاى خانه فراغت مى يافت به تحصيل دانش و عبادت مى پرداخت . امام صادق(ع) از اجداد خويش از حسن بن على(ع) روايت كرده است : مادرم شبهاى جمعه را تا بامداد در محراب عبادت مى ايستاد و چون دست به دعا برمى داشت مردان و زنان با ايمان را دعا مى كرد، اما درباره خود چيزى نمى گفت. روزى بدو گفتم : مادر چرا براى خود نيز مانند ديگران دعاى خير نمى كنى؟ گفت: فرزندم ! همسايه مقدم است. حضرت زهرا(س) همواره بخشى از شب را به عبادت مشغول مى شد. گاه آن قدر نمازهاى شب او طولانى مى شد و بر روى پاهايش مى ايستاد كه پايش ورم مى كرد. حسن بصرى متوفاى 110 هجرى قمري گويد: هيچ كس در ميان امت از نظر زهد و عبادت و پارسايى از فاطمه(س) والا تر نبود. او در حوزه علم نيز سرآمد دوران بود. فاطمه(س) از همان آغاز ، دانش را از سرچشمه وحى فراگرفت. آن چه را از اسرار و دانشها، پدر براى او باز مى گفت على (ع) مى نوشت و فاطمه آنها را گرد مي آورد كه بعد ها به كتابى به نام مصحف فاطمه مشهور شد. او همچنين با بيان احكام و معارف اسلام, زنان را به وظايفشان آشنا مى ساخت. فضه خدمتگزار فاطمه (س) , كه از شاگردان و پرورش يافتگان مكتب اوست در مدت بيست سال جز با آيات قرآن سخنى نگفت و هر گاه قصد بيان مطلبى داشت با آيه اى متناسب از قرآن، منظور خويش را بيان مى كرد.

آخرين روز هاي حيات رسول خدا (ص ) ، فاطمه (س) همواره در كنار بستر پيامبرو به دور وجود با بركت اوپروانه وار مي چرخيد و چهره نورانى و ملكوتى پدر را مى نگريست كه ازشدت تب عرق مى ريخت. در يكي از آخرين روز ها فاطمه در حالى كه به پدر نگاه مى كرد به گريه افتاد . پيامبر نتوانست ناآرامى دخترش را تحمل كندو در گوش او سخنى گفت كه فاطمه آرام شد و لبخند زد. لبخند زهرا(س) در آن حال شگفت آور بود. از او سوال كردند كه رسول خدا(ص) چه رازى را به او فرمود؟ پاسخ داد: تا پدرم زنده است رازش را فاش نمى كنم پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) راز آشكار شد . فاطمه گفت : پدرم به من فرمود: تو نخستين كس از اهل بيت من هستى كه به من ملحق مى شوى, و از اين رو شاد شدم .

سرانجام آن حضرت پس از نود و پنج روزاز هنگام رحلت رسول خدا( ص) دنيا را به دنيا طلبان وانهاد وبه لقاى پروردگارش شتافت . فاطمه را شبانه دفن كردند و على (ع) او را به خاك سپرد .درتاريخ شهادت آن بانوى بزرگ نيز محدثان اقوال گوناگونى دارند كه مشهورتر ازهمه, سيزده جمادى الاولى سال يازدهم هجرى و ديگرى سوم جمادى الثانى همان سال است.محل د فن تنها فرزند آخرين رسول برحق نامعلوم است .

كجاست او؟ درخانه اش، مسجد پيامبر، قبرستان بقيع ؟ نميدانيم! كه مي دا نيم ؛ بانو چشم ماست ! سلا م برجان تابناك "ام ابيها" . دختري كه نورچشم وپاره تن پدر بود ؛" مادر پدر" شد .

