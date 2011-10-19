اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در ارتباط با اقدام نمایندگان کارگری کشور برای تشکیل کمیته های دستمزد سال آینده با تاکید بر اینکه هنوز برای ورود به این موضوع کمی زود است، گفت: البته در نیمه دوم سال، فعالیت ها در این بخش آغاز می شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: یکی از دلایلی که در حال حاضر نمی توانیم ورود جدی ای در بحث دستمزد کارگران داشته باشیم نرخ تورم پایان بهمن ماه است که معمولا در هفته اول اسفندماه توسط بانک مرکزی اعلام می شود.

علی بیگی از نمایندگان کارگری کشور خواست که در این زمینه کارشناسی ها را با دقت بیشتری دنبال کنند و از هرگونه شلوغ کاری در مورد دستمزد بپرهیزند.

این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: قطعا کانون عالی و نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به موقع به بحث دستمزدها ورود خواهند کرد چرا که بحث ها و کارشناسی های شورای عالی کار باید در پایان سال به تصویب حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور بیانجامد.

وی در مورد بررسی سبد معیشت خانوار نیز خاطر نشان کرد: سبدی که شورای عالی کار آن را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه تاثیر می دهد، سبد 3 ماه آخر سال است و نمایندگان کارگران نسبت به این موضوع توجه دارند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه در مورد فعال شدن کمیته های دستمزد کارگری نیز در صورت نیاز کانون عالی اقدام می کند، گفت: کار اصلی دستمزد در 3 ماه پایانی سال جدی خواهد شد.

علی بیگی با بیان اینکه کارها باید در مسیر قانونی خود دنبال شود، تصریح کرد: هرگونه شلوغ کاری ممکن است در رسیدن به نتیجه مطلوب اختلال ایجاد کند.

وی در این زمینه که برای سال جاری شورای عالی کار علاوه بر موضوع دستمزد اصلاح قانون کار را نیز در دستور کار دارد و این دو موضوع روزهای شلوغی را برای این شورا به همراه خواهد داشت، افزود: این دو موضوع از هم جدا است و ارتباط چندانی با هم ندارند.

این مقام مسئول کارگری در این ارتباط که ممکن است نمایندگان کارفرمایی و دولت تمایل داشته باشند تا مباحث جدیدی را در مورد دستمزد مطرح کنند و پیشنهاد تاثیر شرایط اقتصادی را در تعیین دستمزد وارد بدانند، گفت: از 21 سال قبل تاکنون نرخ تورم و سبد معیشت خانوار ملاک تعیین حداقل دستمزد بوده است.

علی بیگی اظهار داشت: طی دو دهه اخیر کارها طبق روال قانونی خود پیش رفته و معیارهای آن نیز مشخص بوده است هرچند هیچگاه حداقل دستمزد هر سال به سبد واقعی معیشت خانوار نرسید.

وی در پایان گفت: قطعا در زمان مقتضی علاوه بر اینکه کمیته های حداقل دستمزد را تشکیل خواهیم داد بلکه از کارگران نیز درخوایت خواهیم کرد تا در تدوین پیشنهاد مشارکت کنند.

گفتنی است، پیش تر برخی مقامات کارگری از تشکیل کمیته های دستمزد طی روزهای آینده خبر داده بودند.