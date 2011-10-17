ادله ارائه شده از سوی ایران و آمریکا به شورای امنیت رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد با اعلام این خبر گفت: مدارک و ادله ای که از ایالات متحده، ایران و عربستان دریافت کرده ام، در اختیار شورای امنیت قرار دادم.

وی در عین حال از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. این در حالی است که مقامات واشنگتن مدعی دست داشتن یک شهروند آمریکایی ایرانی الاصل در طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا هستند.

در همین حال "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور اعلام کرده که به دنبال جلب حمایت همپیمانان غربی خود برای اعمال فشارهای بیشتر به ایران است.

اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سه شنبه 19 مهر در یک کنفرانس مطبوعاتی مدعی شد واشنگتن تدابیری را برای بازخواست ایران به سبب برنامه ریزی برای ترور سفیر عربستان اتخاذ خواهد کرد.



جوسازی و جنجال بیهوده آمریکا و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی است که منابع آگاه پاکستانی و پلیس بین الملل از دخالت موساد در طراحی سناریو ترور و همچنین وابسته بودن فردی که متهم به دست داشتن در این ترور ادعایی است، به گروهک تروریستی منافقین پرده برداشته اند تا مهر تاییدی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران و بی اساس بودن ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان باشد.