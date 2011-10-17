  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۲:۳۷

مقام عراقی:

آمریکایی ها میلیونها سند را در عراق به سرقت بردند

آمریکایی ها میلیونها سند را در عراق به سرقت بردند

معاون وزیر فرهنگ عراق از واشنگتن خواست که در بازگرداندن میلیونها سند به سرقت برده از کشورش کارشکنی نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "طاهر الحمود" گفت : وزارت فرهنگ عراق ظرف ماههای گذشته تلاش زیادی از طریق وزارت خارجه برای بازگرداندن میلیونها سند مطابق توافقنامه های امضا شده میان عراق و آمریکا به عمل آورده است.

وی افزود: آمریکا از وقت کشی دست بردارد و به جای  پرداختن به امور فرعی این اسناد را بازگرداند، زیرا بخش آرشیو عراق از نظر امکانات فنی و تکنولوژی کامل است.

معاون وزیر فرهنگ عراق تصریح کرد: آرشیو عراق یکی از جنبه های حاکمیتی کشور محسوب می شود و آمریکا باید به حاکمیت عراق احترام بگذارد.

الحمود خاطر نشان کرد: 48 هزار فایل شامل میلیونها سند و مدارک آرشیوی یهودیان عراق و اسناد دیگر در سال 2003 به آمریکا منتقل شده است و این اسناد در موسسه هوور،وزارت خارجه و مرکز آرشیو ملی آمریکا نگهداری می شود.

وی افزود: هفتاد درصد اسناد به زبان عبری،25 درصد به زبان عربی و 5 درصد به زبان دیگر است.

کد مطلب 1436002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها