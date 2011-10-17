آمریکایی ها میلیونها سند را در عراق به سرقت بردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "طاهر الحمود" گفت : وزارت فرهنگ عراق ظرف ماههای گذشته تلاش زیادی از طریق وزارت خارجه برای بازگرداندن میلیونها سند مطابق توافقنامه های امضا شده میان عراق و آمریکا به عمل آورده است.

وی افزود: آمریکا از وقت کشی دست بردارد و به جای پرداختن به امور فرعی این اسناد را بازگرداند، زیرا بخش آرشیو عراق از نظر امکانات فنی و تکنولوژی کامل است.

معاون وزیر فرهنگ عراق تصریح کرد: آرشیو عراق یکی از جنبه های حاکمیتی کشور محسوب می شود و آمریکا باید به حاکمیت عراق احترام بگذارد.

الحمود خاطر نشان کرد: 48 هزار فایل شامل میلیونها سند و مدارک آرشیوی یهودیان عراق و اسناد دیگر در سال 2003 به آمریکا منتقل شده است و این اسناد در موسسه هوور،وزارت خارجه و مرکز آرشیو ملی آمریکا نگهداری می شود.

وی افزود: هفتاد درصد اسناد به زبان عبری،25 درصد به زبان عربی و 5 درصد به زبان دیگر است.