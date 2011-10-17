به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی و شهرستانی حزب مردم‌سالاری با اشاره به انقلاب‌های اخیر در کشورهای منطقه، کار بزرگ و سخت آینده این کشورها را ساختار‌سازی صحیح و مناسب توصیف کرد.

وی همچنین تصریح کرد: در انقلاب اسلامی ایران، همه مشقات مبارزه، تأسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، اداره جنگ و سازندگی با حضور پرشور و معتمدانه مردم به صورت معجزه‌آسایی برطرف شد، به‌گونه‌ای که ظرف دو سال ابتدای انقلاب، نظام جمهوری اسلامی تأسیس و انتخابات و رفراندم انجام و شرّ دشمنان نیز به خودشان باز گردانده شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اقدامات مهم و زیربنایی انجام شده پس از جنگ و در دوران سازندگی گفت: همان حضور و اعتماد مردم در طول انقلاب و پس از آن، به کمک سازندگی کشور هم آمد و دیدیم که با وجود منابع محدود ارزی و ریالی، چگونه با کمک نخبگان و مدیران و مردم پایه‌ها و زیربناهای کشور به سرعت ساخته و آماده شد و نیز ارتباطات بین‌المللی‌مان هم ترمیم شد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این‌که یکی از مهمترین اهداف انقلاب و نظام اسلامی این بود که مکتب اهل بیت و فضائل و مکارم اخلاقی در جامعه پیاده شود، به مبارزات حضرت امام(ره) و مبارزان انقلاب برای تحقق نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: آنچه از یک سو به مبارزات حضرت امام(ره) و مبارزان انقلاب اسلامی کمک و از سوی دیگر سقوط حکومت طاغوت را تسریع کرد، حضور پرشور مردم در صحنه علی‌رغم اختلافات سلیقه‌ای و سیاسی و اتحاد آنان پشت سر حضرت امام(ره) بود.



هاشمی رفسنجانی الگوسازی را یکی دیگر از اهداف حضرت امام(ره) و انقلاب اسلامی خواند و با اشاره به این‌که توسعه‌طلبی در طول سالیان پس از انقلاب هیچ گاه مدنظر حضرت امام و مسئولان نبوده است، تأکید کرد: آنچه باعث گسترش ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی در جهان می‌شود، این است که براساس امکانات فراوان داخلی، مکتب اهل بیت(ع) و سرمایه انسانی مستعدی که داریم بتوانیم آن‌گونه کشور را بسازیم که سایر ملت‌ها خود به دنبال ما و راهکارهای ما باشند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتماد مردم را سرمایه همیشگی انقلاب و نظام اسلامی عنوان کرد و قانون اساسی موجود را دارای ظرفیت‌های خوبی برای احقاق حقوق مردم و نظام خواند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تصریح کرد: برای مردم در حال حاضر بسیار مهم است که فکر کنند با انجام انتخابات شرایط و امکانات کشور به نمایندگان واقعی‌شان واگذار و مسائل به تدریج حل خواهد شد.



هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شانتاژ تبلیغاتی اخیر آمریکا و متحدانش، هوشیاری مردم و مسئولان نسبت به برنامه‌های خطرناک استکبار جهانی در پس این جنگ روانی را خواستار و تأکید کرد: اقدام عجولانه و دشمنانه سردمداران آمریکا و متحدان آنان، همراه با ارائه زودهنگام گزارش توسط دبیرکل آژانس انرژی اتمی و نیز نماینده حقوق بشر در امور ایران حاکی از ورود دشمنان به مرحله خطرناکی است که باید با تدبیر و هوشیاری و ایجاد وحدت ملی، شرایط پیش رو را مدیریت کنیم.



وی گسترش دامنه جغرافیایی اعتراضات جنبش وال استریت به بیش از 80 کشور جهان را در مقطع کنونی جهان بسیار مهم و قابل تأمل دانست و افزود: استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا در کنترل و تحلیل این موج عظیم اعتراضی عاجز مانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که دامنه این اعتراضات در آینده وسیع‌تر و ابعاد آن پیچیده‌تر و غیرقابل کنترل‌تر شود.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط تاریخی کشور را حساس و مهم خواند و گفت: در این شرایط مهمترین ابزار و وسیله حفاظت ما در برابر توطئه‌های دشمنان وحدت ملی است و حضور پرشور مردم به مانند ابتدای انقلاب می‌تواند حلال مشکلات باشد.



هاشمی رفسنجانی مهمترین وظیفه نظام اسلامی در شرایط کنونی را حفظ اتحاد مردم خواند و تصریح کرد: راه درست این است که به صورت شفاف مردم را در جریان امور قرار دهیم و با بیان نقاط مثبت و منفی و آگاهی‌بخشی به مردم آنان را در انتخاب راه و مسیر درست کمک کنیم.



وی رسیدن به وحدت ملی را کاری سخت ندانست و تأکید کرد: جناح‌ها و گروه‌ها باید از انحصارطلبی دست بردارند و اجازه بدهند که مسئولان و نمایندگان مدنظر مردم از هر طیفی در انتخابات شرکت داشته باشند.



هاشمی رفسنجانی با تأکید به این‌که امید به اصلاح و بهبود امور را در هیچ شرایطی نباید از دست داد، تأکید کرد: امروز با آگاهی فزاینده ملت‌ها و گسترش وسایل ارتباطی و آگاهی بخشی می‌توان امیدوار بود که شرایط موردنظر مردم با تدبیر دلسوزان به تدریج تحقق یابد.



در ابتدای این دیدار مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به برگزاری همایش فصلی این حزب در چند روز آینده گفت: ما به عنوان حزب مردم‌سالاری معتقدیم که در صورت تحقق حداقل شرایط برای احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب باید از فرصت استفاده و در انتخابات شرکت کرد، چرا که هیچ فرصتی را برای فرمت و پیش بردن اهداف نظام اسلامی نباید از دست داد.



همچنین سیدفاضل موسوی عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با تشریح شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور به برخی مشکلات اشاره و خواستار حضور فعال دلسوزان کشور برای بهبود شرایط شد.

همچنین برخی از اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی و شهرستانی این حزب خواستار حضور فعال‌تررییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع برخی مشکلات کشور و نیز برپایی انتخابات پرشور مجلس شدند.