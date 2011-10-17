541 مصوبه در سفر چهارم هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد مصوبه شامل شش هزار و هفت پروژه با اعتبار یک هزار و 201میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: از مجموع این مصوبات 184مصوبه با اعتبار 59 میلیارد تومان مربوط به دور اول است که تاکنون 98.41 درصد آن اجرا و عملی شده است.

نیکزاد اظهار داشت: 185مصوبه با اعتبار 168 میلیارد تومان هم مربوط به دور دوم است که بیش از 75 درصد آنها اقدام و اجرا شده است.

استاندار بیان داشت: 172مصوبه نیز با 974 میلیارد تومان اعتبار مربوط به دور سوم سفر هیئت دولت به استان است که 134مصوبه آن عمرانی و شامل چهار هزار و 420 پروژه است.

وی یادآور شد: از مجموع مصوبات عمرانی دور سوم 30 مصوبه شامل 76 پروژه مطالعاتی است که عمدتا در دست اجرا هستند.

نیکزاد افزود: همچنین از کل پروژه‌های عمرانی دور سوم، 33 مورد آن در سال 89، سه هزار و 759 مورد سال 90 و 322 پروژه سال 91 و 46 پروژه سال 92 و 33 پروژه هم سال 93 باید به بهره ‌برداری برسند.

وی عنوان کرد: از کل پروژه‌های دور سوم، یک هزار و 397 پروژه مربوط به شهرستان‌های کهگیلویه و چرام ، یک هزار و290 پروژه مربوط به شهرستان بویراحمد، 839 پروژه در دو شهرستان گچساران و باشت، 286 پروژه مربوط به شهرستان دنا و 334 پروژه نیز مربوط به شهرستان بهمئی است.

نیکزاد گفت: 144میلیارد تومان از اعتبار این مصوبات تعهدات استانی، 506 میلیارد تومان تعهدات ملی و هشت میلیارد و 400 میلیون تومان نیز تعهدات نهادهای خاص است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: آموزش پرورش با 507 پروژه، شرکت گاز با 261، بنیاد شهید و امور ایثارگران با 161، دانشگاه علوم پزشکی با 188 و کمیته امداد امام خمینی(ره) با دو هزار و 400 پروژه که احداث مسکن است، بیشترین پروژه ‌ها را در بین دستگاههای اجرایی استان دارند.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان‌ها و این استان بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های سه دوره گذشته و شتاب بخشیدن به پیشرفت آنها و رفع مشکلات جانبی و مالی پروژه‌های به زمین مانده است،

نیکزاد افزود: سفر دور چهارم دکتر محمود احمدی نژاد به کهگیلویه و بویراحمد آخر هفته آینده است و عملیات اجرایی تمام پروژه‌هایی که تاکنون برزمین مانده است‌، آغاز می شود.