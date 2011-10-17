به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی عصر امروز همراه با علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت از بخشهای مختلف ستاد مدینهمنوره بازدید کرد.
دکتر فلاحزاده و دکتر مظلومی از معاونان بعثه مقام معظم رهبری، حسن سقایی رئیس ستاد مدینه منوره نیز سرپرست حجاج ایرانی را در این بازدید همراهی میکردند.
سرپرست حجاج ایرانی در این بازدید در جریان فعالیتهای واحدهای حمل و نقل هوایی، حمل و نقل شهری و بینشهری، حسابرسی، تغذیه، تدارکات و مخابرات، امدادرسانی، حراست، ارزشیابی، امور اداری و پشتیبانی، امور مالی، امور رایانه، مسکن، حوزه ریاست و روابط عمومی ستاد مدینه منوره قرار گرفت.
تا دوشنبه 25 مهر ماه، 26 هزار زائر وارد مدینه منوره شده است. خلاصهای از گزارش برخی واحدهای ستاد مدینه منوره که به نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی ارائه شده است در این گزارش میآید:
واحد حمل و نقل هوایی
* تا پایان دوشنبه 25 مهر ماه پرواز 9 هزار و 720 زائر ایرانی سرزمین وحی در فرودگاه مدینه به زمین نشسته است.
* دوم آبان ماه آخرین روز ورود زائر از تهران و مشهد مقدس به مدینه منوره است.
* زائرانی که از طریق پروازهایی که در فرودگاه مدینه منوره به زمین نشسته است وارد سرزمین وحی شدهاند، صرفاً در یک مورد حدود 5 ساعت معطلی داشتهاند. تأخیر این پرواز به این دلیل بوده که پرواز ایرانی جلوی پرواز اندونزی و ترکیه بوده است. غیر از این مورد دیگر هیچ تأخیری نداشتهایم.
*ایستایی زائران از ورود تا ترخیص از فرودگاه و سوار شدن به اتوبوس برابر یک ساعت و نیم است.
* وضع فرودگاه مدینه: نگاه عوامل فرودگاه یک نگاه گشایشی است. فرودگاه مدینه کماکان با ظرفیت سابقش کار میکند اما مسئولان فرودگاه مدینه عنوان میکنند که سال آتی باند جدید را آماده خواهند کرد.
• انگشت نگاری زائران زن ایرانی در فرودگاه مدینه منتفی شد.
واحد حمل و نقل شهری و بینشهری
* یکشنبه 24 مهر ماه 12 اتوبوس در قالب 4 کاروان، 526 زائر ایرانی را راهی مکه مکرمه کردند و دوشنبه 25 مهر ماه 2 کاروان متشکل از 265 زائر از مدینه منوره خارج شدند. سهشنبه 26 مهر ماه نیز 55 اتوبوس در مجموع 2200 زائر ایرانی را از مدینه منوره به مکه مکرمه منتقل میکنند. بلافاصله پس از مغرب باید کلیه این کاروانها از مسجد شجره خارج شوند. همچنین دو سوم ستاد مدینه منوره، هر شب با کاور در مسجد شجره مستقر هستند و زائران را راهنمایی میکنند.
واحد مسکن
* حدود 25 درصد اقامتگاههای زائران ایرانی در مدینه منوره در سال جاری نسبت به سال گذشته جدید شده و کیفیت اقامتگاهها نیز بالاتر رفته است.
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