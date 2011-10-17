ترانزیت کالا در مازندران به 250 هزار تن می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا نصرالله نژاد در جمع مدیران حمل و نقل استان در بندر امیر آباد افزود: در ششماهه اول ترانزیت کالا در استان بیش از 122 هزار تن بوده که با تدابیر و اقدامات انجام شده به میزان بیش از 250 هزار تن ترانزیت کالا در استان انجام خواهد شد.

وی، ترانزیت کالا در استان را در سال گذشته 200 هزار تن اعلام کرد و گفت: 16 میلیون تن بار در سال گذشته جا به جا شده است.

نصرالله نژاد با اشاره به تعداد کامیونهای فعال اظهار داشت: 12 هزار کامیون فعال در استان وجود دارد که وظیفه اصلی آنها حمل بار به مناطق مختلف کشور و ترانزیت کالا است.

وی اظهار داشت: شش شرکت بین المللی جاده ای و حدود 130 شرکت داخلی حمل و نقل کالا در استان مشغول فعالیت هستند.

نصرالله نژاد، با اشاره به وجود شرکت های فعال در بندر امیر آباد افزود: هم اکنون 17 شرکت باربری در این منطقه فعال هستند و روزانه ظرفیت بارگیری 700 کامیون در بندر را داریم.

وی اظهار داشت: اغلب کالاهای این بندر از طریق حمل و نقل جاده ای به مناطق مختلف کشور ترانزیت می شوند.

