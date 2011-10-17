ایران تجهیزات پزشکی جدیدی به موسم حج تمتع آورد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، سیدعلی ریاض امروز دوشنبه در نخستین روز حضورش در مدینه منوره به دیدار نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی رفت و اقدامات جدید مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر که در موسم حج امسال اجرا می‌شود را تشریح کرد.



ریاض در این دیدار از خریداری 4 دستگاه دیالیز، یک دستگاه سونوگرافی، یک یونیت دندانپزشکی صحرایی و بیش از 20 تخت‌خواب خبر داد و گفت: 4 دستگاه دیالیز در روز سه‌شنبه 26 مهر ماه در مکه‌ مکرمه نصب و راه‌اندازی می‌شود، همچنین یونیت دندانپزشکی صحرایی نیز برای اولین بار برای استفاده در منی و عرفات خریداری شده است.



رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از استقرار تیم‌های پزشکی این مرکز در مدینه منوره و مکه مکرمه خبر داد و گفت: آخرین نفرات تیم پزشکی موسم حج 90 تا دوم آبان ماه وارد سرزمین وحی می‌شوند.

حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی‌عسکر نیز در این دیدار با قدردانی از اقداماتی که مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌ احمر در سال جاری برای اولین بار عملیاتی می‌کند، گفت: این‌که مسئولان مرکز پزشکی حج، نگاه تحولی به مسائل پزشکی دارند امیدوارکننده است تا مشکلاتی که در گذشته داشته‌ایم، مرتفع شود.



نماینده ولی‌فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه امسال 25 هزار زائر ایرانی دارای سنی بالاتر از 65 سال هستند، تأکید کرد: زائران مسن در بین کاروان‌ها فراوان هستند که این زائران عزیز مشکلات خاص خود را دارند. پزشکان ما باید مراقبت جدی‌تری از این زائران داشته باشند. پزشکان کاروان‌ها در امور تغذیه زائران مسن‌تر بخصوص آنها که مریض شده‌اند نیز راهنمایی‌های لازم را به عوامل اجرایی کاروان ارائه کنند.

سرپرست حجاج ایرانی با استقبال از انجام طرح‌های پژوهشی برای شناسایی بیماری‌های شایع در موسم حج گفت: شناسایی کامل بیماری‌های شایع در میان حجاج، گام مثبتی برای اخذ تدابیر درمانی بهتر است. همچنین لازم است اقدامات درمانی‌مان به شکلی باشد که دیگر مطمئن باشیم حجاج هنگام بازگشت به ایران دیگر بیماری‌ها را منتقل نمی‌کنند.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر با تاکید بر تقویت تیم پزشکی مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: در مجموعه‌ها باید حالت نقدپذیری را حاکم کنیم. اگر زائری انتقادی داشت باید از این انتقادها استفاده کنیم و اگر انتقادها وارد بودند نسبت به برطرف‌شدنشان اقدام کنیم.