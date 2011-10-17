نماینده کشتی مازندران با سرمربی تیم ملی استارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر دوشنبه در خانه کشتی بابل برگزار شد، همه قهرمانان نامی تیم خونه به خونه از جمله رضا یزدانی قهرمان سال 2011 جهان، کمیل قاسمی و مسعود اسماعیل‌ پور و غلامرضا محمدی سرمربی جدید این تیم حضور داشتند.

در این تمرین که بیش از 70 دقیقه به طول انجامید، در حضور غلامرضا محمدی و دیگر اعضای این تیم علی شکری پور،ابراهیم مهربان و ریف بدنساز بلغاری، کشتی گیران به مرور فن پرداختند.

حضور پرشور کشتی دوستان بابلی در محل تمرین تیم تازه وارد بابل به لیگ برتر و پیشکسوتان کشتی بابل، نخستین تمرین نماینده مازندران را تماشایی کرد.

غلامرضا محمدی، سرمربی تیم خونه به خونه بابل و تیم ملی پیش از آغاز تمرین از پیشکسوتان حاضر در سالن رخصت گرفت و سپس کارش را با شاگردانش آغاز کرد.

اخوان حسن زاده، سرمایه گذار و حامی مالی تیم خونه به خونه بابل در محل تمرین کشتی گیران از سوی کشتی دوستان بابلی تشویق شد.

مسئولان تیم خونه به خونه بابل درنخستین حضورخود در مسابقات لیگ برترکشتی آزاد باشگاههای کشور، خواهان میزبانی مراسم افتتاحیه این مسابقات در صورت موافقت فدراسیون کشتی در این شهرستان شدند.