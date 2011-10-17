  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

خبر فوری/

انفجار مهیب در مرکز بغداد 8 کشته و زخمی به جا گذاشت

انفجار مهیب در مرکز بغداد 8 کشته و زخمی به جا گذاشت

شبکه های عربی لحظاتی پیش از وقوع انفجار در مرکز پایتخت عراق و کشته و زخمی شدن دست کم هشت نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : انفجار مهیب در منطقه الکراده در مرکز بغداد رخ داده است.

این شبکه افزود : تا کنون بر اثر این انفجار مهیب، دست کم هشت عراقی کشته و زخمی شده اند.

الجزیره به جزئیات بیشتری درباره این انفجار اشاره نکرده است.

کد مطلب 1436012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها