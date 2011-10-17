انفجار مهیب در مرکز بغداد 8 کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : انفجار مهیب در منطقه الکراده در مرکز بغداد رخ داده است.



این شبکه افزود : تا کنون بر اثر این انفجار مهیب، دست کم هشت عراقی کشته و زخمی شده اند.



الجزیره به جزئیات بیشتری درباره این انفجار اشاره نکرده است.