انفجار مهیب در مرکز بغداد 8 کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : انفجار مهیب در منطقه الکراده در مرکز بغداد رخ داده است.
این شبکه افزود : تا کنون بر اثر این انفجار مهیب، دست کم هشت عراقی کشته و زخمی شده اند.
الجزیره به جزئیات بیشتری درباره این انفجار اشاره نکرده است.
شبکه های عربی لحظاتی پیش از وقوع انفجار در مرکز پایتخت عراق و کشته و زخمی شدن دست کم هشت نفر بر اثر آن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : انفجار مهیب در منطقه الکراده در مرکز بغداد رخ داده است.
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