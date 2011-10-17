جاده پاتاوه - دهدشت نیازمند 220 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه دربازدید از این پروژه افزود: هم اکنون این جاده 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار با این روند پیشرفت، درسوم خردادماه 92 افتتاح میشود.
نیکزاد بیان کرد: نزدیک به 50 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای این پروژه مصوب شده که تاکنون 45 درصد آن تخصیص یافته است.
وی اظهار داشت: تلاش می کنیم در دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان که هفته آینده انجام می شود، 100 درصد تخصیص این جاده را دریافت کنیم.
استاندار یادآور شد: برای تامین اعتبار این پروژه، 30 میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت برای آن منظور شده است و تلاش می کنیم در ماههای آتی، ماهانه 10 میلیارد تومان برای آین پروژه از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم.
وی عنوان کرد: برنامه ریزی شده برای تامین اعتبار سال 91 هم از محل اعتبارات ملی و استانی مبلغ 100میلیارد تومان اختصاص داده شود.
نیکزاد بیان داشت: این پروژه ملی با 136کلیومتر طول، برای استان و کشور حیاتی است و فاز یک و چهار این جاده به ترتیب با 28 و 19.5 کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و فاز دو و سه آن به طول 28 و 63کیلومتر در دست اجرا است.
وی یادآور شد: هم اکنون این جاده با 300 دستگاه راهسازی و700 نفر عوامل اجرایی اعم از مهندس و تکنسین توسط قرارگاه خاتمالانبیاء در حال ساخت است.
نیکزاد با بیان اینکه، این پروژه یکی از 73 مصوبه سفر مقام معظم رهبری در سال 73 به این استان است، افزود: با بهره برداری از این جاده به عنوان یک محور اصلی مرکز به جنوب کشور، 400 روستای بزرگ و کوچک و هشت بخش در شهرستانهای بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی بیش از 100هزار نفر از نعمت راه مناسب بهرهمند میشوند.
وی یادآور شد: همچنین با احداث این جاده شاهد کاهش فاصله 210 کیلومتری بندر امام خمینی (ره) تا مرکز کشور خواهیم بود.
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