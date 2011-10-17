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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۲:۰۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

جاده پاتاوه - دهدشت نیازمند 220 میلیارد تومان اعتبار است

جاده پاتاوه - دهدشت نیازمند 220 میلیارد تومان اعتبار است

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای بهره ‌برداری از جاده ملی در دست احداث پاتاوه به دهدشت در این استان به 220میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه دربازدید از این پروژه افزود: هم اکنون این جاده 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار با این روند پیشرفت، درسوم خردادماه 92 افتتاح می‌شود.

نیکزاد بیان کرد: نزدیک به 50 میلیارد تومان اعتبار در سال جاری برای این پروژه مصوب شده که تاکنون 45 درصد آن تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: تلاش می کنیم در دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان که هفته آینده انجام می شود، 100 درصد تخصیص این جاده را دریافت کنیم.

استاندار یادآور شد: برای تامین اعتبار این پروژه، 30 میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت برای آن منظور شده است و تلاش می کنیم در ماههای آتی، ماهانه 10 میلیارد تومان برای آین پروژه از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنیم.

وی عنوان کرد: برنامه ‌ریزی شده برای تامین اعتبار سال 91 هم از محل اعتبارات ملی و استانی مبلغ 100میلیارد تومان اختصاص داده شود.

نیکزاد بیان داشت: این پروژه ملی با 136کلیومتر طول، برای استان و کشور حیاتی است و فاز یک و چهار این جاده به ترتیب با 28 و 19.5 کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و فاز دو و سه آن به ‌طول 28 و 63کیلومتر در دست اجرا است.

وی یادآور شد: هم اکنون این جاده با 300 دستگاه راهسازی و700 نفر عوامل اجرایی اعم از مهندس و تکنسین توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء در حال ساخت است.

نیکزاد با بیان اینکه، این پروژه یکی از 73 مصوبه سفر مقام معظم رهبری در سال 73 به این استان است، افزود: با بهره‌ برداری از این جاده به‌ عنوان یک محور اصلی مرکز به جنوب کشور، 400 روستای بزرگ و کوچک و هشت بخش در شهرستان‌های بویراحمد و کهگیلویه با جمعیتی بیش از 100هزار نفر از نعمت راه مناسب بهره‌مند می‌شوند.

وی یادآور شد: همچنین با احداث این جاده شاهد کاهش فاصله 210 کیلومتری بندر امام خمینی (ره) تا مرکز کشور خواهیم بود.

کد مطلب 1436018

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