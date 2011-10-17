تجمع دانشجویان مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تشکل های دانشجویی در اعتراض به سکوت مجامع بین‌المللی نسبت به سرکوب گسترده دولت‌های غربی علیه معترضان قیام وال استریت و سکوت مجامع بین المللی تجمعی را در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می کنند.



همچنین نمایندگان اتحادیه های دانشجویی در حاشیه این تجمع در خصوص قیام محرومین آمریکایی و معترضان به نظام سرمایه داری نشست خبری برگزار خواهند کرد.



این مراسم از از ساعت 15 فردا سه‌شنبه 25 مهر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار می شود.