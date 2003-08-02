عراق ويتنام ديگر آمريكا است

به گزارش خبرگزاري مهر، معمر قذافي كه با شبكه آمريكايي " اي. بي. سي" گفتگو مي كرد با اعلام اين مطلب افزود: ناآراميها و درگيريها درعراق ادامه خواهد داشت وهمين امر موجب خواهد شد كه عراق، ويتنامي ديگر براي سربازان آمريكايي تبديل شود.

وي گفت : حتي اگر صدام حسين رييس جمهوري مخلوع عراق كشته و يا دستگير شود بازهم عمليات عليه نيروهاي اشغالگرآمريكايي و انگليسي متوقف نخواهد شد.

رهبر ليبي درعين حال اظهارداشت: دستگيري صدام حسين كارمشكلي نيست .

معمرقذافي تصريح كرد: مردم عراق براي آزادي و استقلال كشورشان عليه نيروهاي اشغالگردست به مبارزه مي زنند نه به خاطر دوستي با صدام حسين واگرعراقي ها روزي اعلام كنند كه سالانه 365 آمريكايي را به هلاكت خواهند رساند قطعا اين اقدام را انجام خواهند داد .