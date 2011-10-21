فرهنگ نام گذاری در ایلام/ علاقه مردم استان به اسامی مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان ایلام از دیرباز تاکنون در بخشهای مختلف زندگی خود ارادت خود را به اهل بیت(ع) نشان داده اند.

یکی از مهمترین این موارد که از اعتقادات مردم ایلام به دلیل یک دست شیعه بودن نشات می گیرد فرهنگ ناگذاری بر روی فرزندان خود بوده است.

در کلان شهرها پدر و مادرها که از اسامی که به قول خود "کلاس داره" برای فرزندان خود انتخاب می کنند ولی در جامعه استان ایلام کمتر از این اسامی دیده می شود.

اسامی مانند علی، فاطمه، زهرا، مهدی، ابوالفضل، در اکثر مناطق استان ایلام برای فرزندان انتخاب می شود.

در پاره‌ای از مواقع نیر اسامی کردی که خود دارای فرهنگ قدیمی در نامگذاری است استفاده می شود.

امروزه به دلیل چشم به هم چشمی متاسفانه در کشور ما از اسامی غیر ایرانی و غربی استفاده می شود و فقط در جهت پیشبرد اهداف پدر و مادر انتخاب می شود.

نام یکی از هویتهای هر فرد در جامعه است و جامعه ایرانی هم به دلیل تاریخ،‌ قدمت فرهنگ و تمدن کهن خود نامهای بزرگانی همچون کورش، داریوش، آرش، رستم، سهراب، کاوه، فرهاد و... هم به دلیل فرهنگ اسلامی و شیعی اسامی زیبایی مانند محمد، علی، فاطمه، مهدی، رضا، حسین، و.. را بیش از هر نام دیگر بر می گزیند.

در گذر زمان اما فرهنگ نامگذاری در کشور دچار تغییر و تحولات شده است وامروز شاهد اسامی برگرفته از فرهنگ غربی در جامعه هستیم که در جامعه ما بی معنی هستند.

طبق آمار اعلام شده توسط مدیر کل ثبت احوال استان ایلام، طی سالهای گذشته "فاطمه" و "امیر علی" بیشترین فراوانی اسم در استان ایلام را برخوردار بوده اند.

علیرضا قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود مردم استان ایلام بیشتر به اسامی مذهبی علاقه دارند بطوری که دو ایم فاطمه و امیر علی بیشترین فراوانی اسم را در استان ایلام را دارند.

وی بیان داشت: زهرا، ابوالفضل، ستایش، امیر حسین، هستی، محمد مهدی و ... در رتبه های بعدی هستند.

خوشبختانه ایلام از حیث فرهنگ نامگذاری یکی از استانهای نمونه است و مردم این استان با توجه اعتقادات خود از اسامی برگفته از فرهنگ ایرانی بر روی فرزندان خود استفاده می کنند.

نام بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی هر فرد را تشکیل می دهد پس چه بهتر به خاطر عشق به وطن و ایران و ارادت به اهل بیت از این اسامی بین فرزندان استفاده شود تا بخش از فرهنگهای کشور تباه نشود.

نباشد همی نیک و بد پایدار همان به که نیکی بود یادگار

دراز است دست فلک بر بدی همه نیکویی کن اگر بخردی