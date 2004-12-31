كتاب " ويتگنشتاين: فهم و معنا" تجديد چاپ شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين كتاب مجلد اول از چهار جلد كتابي به شمار مي آيد كه اين دو مؤلف بنا داشتند با عنوان " تفسير تحليلي از كتاب پژوهشهاي فلسفي" منتشر كنند. از آنجا كه بيكر در سال 2002 فوت كرده هاكر تجديد نظري در اين كتاب صورت داده و چاپ دوم را روانه بازار نشر كرده است.



پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند: تصوير اگوستيني، جهان - معنا، جهانهاي همبسته با معنا، تبيين ظاهري، تبيين و معنا، نبيين و دستور زبان، ظهور تمثيل بازي و ظهور روش بازي زباني .



فصلنامه معتبر "مايند" در تحسين اين كتاب آورده هركس كه به پژوهش در زمينه ويتگنشتاين علاقمند است نمي تواند از كتاب "ويتگنشتاين: فهم و معنا" بدون مطالعه آن گذر كند.



