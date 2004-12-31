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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۲۹

از سوي انتشارات بلك ول:

كتاب " ويتگنشتاين: فهم و معنا" تجديد چاپ شد

انتشارات بلك ول كتاب "ويتگنشتاين: فهم و معنا" تأليف وين جي.پي.بيكر و ام.اس.هاكر اساتيد فلسفه دانشگاه اكسفورد را تجديد چاپ كرده است.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه  "مهر"، اين كتاب مجلد اول از چهار جلد كتابي به شمار مي آيد كه اين دو مؤلف بنا داشتند  با عنوان " تفسير تحليلي از كتاب پژوهشهاي فلسفي" منتشر كنند. از آنجا  كه بيكر در سال 2002 فوت كرده هاكر تجديد نظري در اين كتاب صورت داده و چاپ دوم را روانه بازار نشر كرده است.

پاره اي از فصول اين كتاب بدين قرارند: تصوير اگوستيني، جهان - معنا، جهانهاي همبسته با معنا،  تبيين ظاهري، تبيين و معنا، نبيين و دستور زبان، ظهور تمثيل بازي و ظهور روش بازي زباني .

فصلنامه معتبر "مايند" در تحسين اين كتاب آورده هركس كه به پژوهش در زمينه ويتگنشتاين علاقمند است نمي تواند از كتاب "ويتگنشتاين:  فهم و معنا" بدون مطالعه آن گذر كند.


 

کد مطلب 143624

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