مشک حضرت ابوالفضل نقطه عطف فرهنگ جانبازی است

استاد محسن گلستانی طراح و خالق تندیس "مشک نمادین حضرت ابولفضل (ع)" در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هر شغلی خمس و زکاتی دارد و من با ساخت این اثر قصد داشتم خمس و زکات این هنر- حرفه را بپردازم؛ گرچه این دینی است که تا همیشه به گردن داریم.

خالق اثر ماندگار "کوشک نخبگان" با بیان اینکه ما هر چه داریم از اهل ولایت است، گفت: وقتی به رفتار حضرت ابوالفضل در واقعه عاشورا و کار عظیمی که انجام داد، می اندیشم با خود می گویم من در آن برهه کدام سنگر را انتخاب می کردم؟

گلستانی ادامه داد: اتفاقا بلافاصله جواب خود را می یابم که قطعا به سپاه مقابل می پیوستم چرا که این درجه از ایثار و جانفشانی را در خود سراغ ندارم.

وی گفت: این پیکره چیزی نیست جز نقطه عطف فرهنگ ایثار و جانبازی که در این مشک تبلور یافته است.

گلستانی با اشاره به نقوش فراوانی که در این طرح کار شده است، اظهار داشت: هر کدام از این نقوش مفاهیم زیادی را نقل می کنند که برای درک آن باید تاریخ گذشته را بشناسیم.

وی با بیان اینکه این اثر در مقابل کار بزرگی که آن حضرت انجام داد اصلا به چشمم نمی آید گفت: جز عشق هیچ نیرویی محرک من در طراحی این پیکره نبود.

او زمزمه کرد: بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد....