لزوم آسیب شناسی بافتهای فرسوده بر اساس بافت جغرافیایی

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این مهم باید به منظور اجرا در مناطق و محلات مختلف منطقه در دستور کار مسئولان و مدیران ذیربط قرار گیرد.

وی با تاکید بر رفع خلاء های قانونی در خصوص احیا و بازسازی بافت های فرسوده تصریح کرد: باید خلاء های قانونی در این زمینه در اسرع زمان رفع شود زیرا تنها در اینصورت مشکل بافت های فرسوده رفع می شود.

این مسئول، قانون مداری را از لازمه های مهم در امر بازسازی بافت های فرسوده دانست و عنوان کرد: تشویق و ترغیب شهروندان به این امر مهم ضروری و اجتناب ناپذیر است.



اعزام تیم های فنی به ساختمان های در حال ساخت ضروری است

مدیر منطقه پنج شهرداری کرج تاکید کرد: اعزام تیم های فنی به ساختمان های در حال ساخت منطقه ضروری است.

صدرایی ادامه داد: تحقق این مهم منجر به نتایج مطلوب در حوزه ساختمان سازی می شود که نظارت بر لحاظ کردن استاندارهای ساختمان سازی از جمله خروجی های مثبت اعزام تیم های فنی به ساختمان های در حال ساخت در سطح منطقه است.

وی در ادامه تعامل مجموعه مدیریت شهری با دانشگاه ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: ایجاد ارتباط و تعامل بین این دو مجموعه زمینه های مساعد برای انتفاع منطقی و اصولی ساختمان سازی را فراهم می کند.

این مسئول الگو برداری و استفاده از تجربیات کلانشهر های کشور را لازمه پیشرفت عمران و آبادانی شهر دانست و گفت: بهره گیری از تجربیات کلانشهر ها و تدوین راهکارهای کاربردی در خصوص معماری و شهرسازی همچنین احیای بافت های فرسوده بسیار کارآمد و کارا می شود.

صدرایی صدور پروانه و اصلاح کاربریهای غیر ضروری را از جمله راهکارهای اثر بخش در خصوص توسعه شهر و بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده خواند.





