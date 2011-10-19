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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

روند اجرای پروژه های بهشت سکینه(س) کرج مورد بررسی قرار گرفت

روند اجرای پروژه های بهشت سکینه(س) کرج مورد بررسی قرار گرفت

کرج - خبرگزاری مهر: با حضور شهردار کلانشهر کرج روند اجرای پروژه های بهشت سکینه(س) مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کلانشهر کرج سید علی آقازاده به همراه معاون خدمات شهری شهرداری علی اصغر کمالی زاده و هیئت رئیسه سازمان آرامستانها، در محل این سازمان حضور یافتند و به بررسی مشکلات پرداختند.

در این بازدید آقازاده از روند انجام پروژه های عمرانی و خدماتی این سازمان در محل آرامستان بهشت سکینه (س) کرج مطلع شد و نکات مربوطه در راستای افزایش سرعت و کیفیت طرح های در دست اجرا  را ارائه کرد.
 
در بازدید مذکور همچنین شهردار کرج ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی تمامی پرسنل و مسئولان سازمان آرامستانها به تسریع در  بهره برداری از پروژه های عمرانی و لزوم اطلاع رسانی دقیق از پیشرفت کارها تأکید کرد.
 
 
 
کد مطلب 1436291

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