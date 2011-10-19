کرجیها مراقب اخاذان تفکیک از مبدأ زباله باشند

محسن کمالی دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر برخی از افراد اخاذ و سودجو اقدام به مراجعه به درب منازل شهروندان می کنند و محصولاتی را با اخذ مبالغی به مردم ارائه می دهند.

وی افزود: این افراد بروشور و لوح فشرده حاوی مطالبی در مورد تفکیک از مبدأ زباله را به شهروندان می فروشند و خواهان همکاری از سوی مردم هستند.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه شهروندان در صورت مشاهده این افراد و مراجعه به درب منازل،‌ مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر از سوی سازمان پسماند شهرداری کرج طرح تفکیک از مبدأ زباله در تمامی مناطق این کلانشهر در حال اجراست و کارشناسان این سازمان به درب منازل مراجعه می کنند و آموزش های لازم را به شهروندان ارائه می دهند.





