کرج گنجایش بیش از 1200 اتوبوس را ندارد

مهرداد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به مشکل یکی از شهروندان مبنی بر استقرار اتوبوس نو در میدان اتوبوسرانی مقابل این سازمان اظهار داشت: اتوبوس مستقر در میدان روبروی این سازمان دارای قدمت 15 ساله و فرسوده است که به همت امور فنی سازمان، بازسازی شد تا به عنوان نماد سازمان در میدان مذکور مستقر شود.

وی با اشاره به اینکه اتوبوس مستقر در این میدان فاقد هرگونه تجهیزات فنی است، افزود: با توجه به اینکه نام این میدان «اتوبوس» است، ضروری بود که نماد این نام نیز در میدان نصب شود و سازمان از اتوبوس های فرسوده و قدیمی برای این منظور استفاده کرد.

100 درصد ناوگان اتوبوسرانی کرج در 4 سال گذشته بازسازی شد

این مسئول عنوان کرد: طی چهار سال گذشته به همت این سازمان، 100 درصد ناوگان اتوبوسرانی کلانشهر کرج بازسازی و نوسازی شد.

کیانی ادامه داد: این مهم در حالیست که به دلیل نبود خط ویژه اتوبوس، کرج در کشور دارای بیشترین خسارات اتوبوس ها است به نحوی که سالانه هر دستگاه اتوبوس حدود هفت بار تعمیر اساسی می شود.

فعالیت 1200 دستگاه اتوبوس در خطوط مختلف کرج



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج در ادامه از فعالیت هزار و 200 دستگاه اتوبوس در این کلانشهر خبر داد و اعلام کرد: کرج دیگر گنجایش افزایش اتوبوس را ندارد.

وی افزود: در این زمینه باید خطوط تندرو اتوبوس در کلانشهر کرج راه اندازی شود که تحقق این مهم نیازمند هزینه های کلان و هنگفت است.

این مسئول اظهار داشت: در این زمینه در حال حاضر مطالعات احداث اولین خط تندرو اتوبوس در منطقه فردیس کرج در شورای اسلامی شهر در دست بررسی است.





