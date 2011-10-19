عملیاتی کردن برخی از برنامه های عمرانی توسط عوارض نوسازی

فرشته صباغی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آسفالت، جدول گذاری و ایجاد پارک های محله ای از جمله زمینه های صرف عوارض نوسازی می باشد.

وی منطقه هفت را متشکل از 10 محل از جمله رجایی شهر فاز یک تا سه، کوی قائم (عج)، اوقافی ها، حیدرآباد و حسن آباد بیان کرد.

صباغی بحث دریافت عوارض نوسازی را شالوده و اساس خدمات شهر بیان کرد و اظهارداشت: این عوارض مشتمل بر عوارض نوسازی و خدمات پسماند در قالب جمع آوری زباله از درب منازل و کمک به عمران و خدمات شهر می باشد.

این مسئول در خصوص چگونگی دریافت عوارض نوسازی در شهرداری با اشاره به متفاوت بودن قیمت زمین و ملک در مناطق مختلف، اظهارداشت: عوارض نوسازی نیز با احتساب این دو اصل و بر اساس توجه به قیمت، محل و موقعیت ملک دریافت می شود.

صباغی با یادآوری ماده 10 قانون نوسازی عنوان کرد: این قانون اشاره به دریافت عوارض نوسازی در اول فروردین هر سال دارد که با توجه به این اصل دریافت عوارض باید در این زمان محقق شود.

مسئول نوسازی شهرداری منطقه هفت کرج اذعان داشت: این عوارض باید تا پایان سال به شهرداری پرداخت شود.

صباغی با اشاره به نیاز شهرداری به منظور جذب درآمدهای پایدار، عوارض نوسازی را از جمله این درآمدها ذکر و بیان کرد: دریافت عوارض نوسازی توسعه عمران، عوارض مشاغل و عوارض پسماند سر فصل‌های کلیدی درآمدهای پایدار به شمار می‌روند که در مجموع منابع درآمدی شهرداری محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه، بسیاری از شهروندان در طول سال بهای بسیاری را بابت مالیات، قبوض آب و برق و سایر هزینه‌های رفاهی خود می‌پردازند، اظهارداشت: این در حالیست که در برخی مواقع شهروندان پس از دریافت فیش عوارض شهرداری به دلیل عدم آشنایی با کارکرد عوارض، پرداخت آن را به تعویق می اندازند و یا نادیده می گیرند.

صباغی ادامه داد: در حالی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های عمرانی، اجتماعی، ترافیکی و خدماتی شهر از طریق این عوارض انجام می‌گیرد.

مسئول نوسازی شهرداری منطقه هفت کرج در خصوص چگونگی محاسبه عوارض نوسازی بیان کرد: در اصل عوارض نوسازی هر ملک براساس موقعیت وقوع ملک در هر منطقه محاسبه می‌شود و از مجموع ارزش ملک، شرایط فیزیکی ساختمان و تسهیلات و امکانات رفاهی آن، یک درصد ارزش کلی ملک به عنوان عوارض سالانه در نظر گرفته می‌شود.

صباغی افزود: چنانچه شهروندی نیز نسبت به پرداخت به موقع قبض های نوسازی اقدام کند، مشمول 10 درصد جایزه خوش حسابی از میزان کل عوارض می شود.





