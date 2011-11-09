به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از بیست و چهارمین دوره مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور پس از دو بار تعویق و تاخیر از 20 آبانماه آغاز خواهد شد. در فاصله تنها سه هفته مانده به آغاز این رقابتها، دو تیم از حضور در لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور انصراف دادند تا در نهایت دور جدید رقابتها با حضور 10 تیم از پایان هفته جاری با برگزاری سه بازی آغاز شود.
تیمهای شهرداری زرند کرمان، صنعت مس کرمان، نیروی زمینی ارتش، ثامن الحجج (ع) سبزوار، هپکوی اراک، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، فولاد نوین سپاهان، کازرون، فولاد اکسین خوزستان و ذوب آهن اصفهان تیمهای حاضر در مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور هستند.
مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور امسال باز هم نصفه و نیمه آغاز خواهد شد. دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در چهار هفته نخست این رقابتها به دلیل حضور در جام باشگاههای آسیا در مسابقات حاضر نیستند و قرار است دیدارهای این دو تیم از هفته چهارم لیگ آغاز شود.
- برنامه کامل دیدارهای هفته نخست مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 20/8/90
* صنعت مس کرمان - نیروی زمینی ارتش
* ثامن الحجج (ع) سبزوار- هپکوی اراک
* کازرون - فولاد اکسین خوزستان
