کشتی با چوخه ریشه در فرهنگ ایران دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین داوری در سمینار کشتی باچوخه در هتل پردیسان مشهد برگزار شد افزود: کشتی باچوخه نشات گرفته از نام یک لباس است، این رشته در ایران و استان خراسان رضوی از اقبال عمومی بسیار خوبی برخوردار است و تاریخچه آن به هزاران سال قبل می‌گردد و برخواسته از آیین و سنن ایرانیان است.

وی با بیان اینکه علاقه بسیار زیادی به این رشته در میان مردم ایران دیده می‌شود، تصریح کرد: ریشه این علاقه برمی‌گردد به زمان گذشته که قهرمانان کشتی با چوخه به عنوان پهلوان شناخته می‌شوند و این پهلوانان که از شخصیت والایی در اجتماع برخوردار بودند به تامین امنیت مردم می‌‎پرداختند.

وی افزود: پهلوانان در گذشته نیروهایی را در خدمت داشتند و در مواقع لزوم و از جمله زمان هجوم و حمله به شهر و یا روستای خود حافظ امنیت مردم بودند.

داوری با اشاره به سنت‌های باستانی ایرانیان تصریح کرد: در گذشته در مجلس عروسی برای کمک به شروع به زندگی زوج‌های جوان میهمانان به آنان کمک می‌کردند که پهلوانان با توجه به جایگاه اجتماعی بالایی که داشتند با شرکت در مجالس عروسی زوج‌های جوان به افزایش کمک مردم به زوج‌ها نیز کمک می‌کردند و اینگونه در اقتصاد خانواده‌ها نیز تاثیر گذار بودند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی با اشاره به وجود موسیقی در رشته ورزشی کشتی باچوخه تصریح کرد: نزدیک به دو قرن است که موسیقی وارد ورزش جهان شده اما از گذشته دور کشتی باچوخه با موسیقی همراه بوده است و در تمرینات و مسابقات آن موسیقی نواخته می‌شده است.

وی در خصوص محل برگزاری مسابقات کشتی با چوخه نیز گفت: مسابقات کشتی باچوخه در سه مکان زمین خاکی یا ماسه، زمین چمن و تشک کشتی قابل انجام است.

داوری با اشاره به ریشه‎های فرهنگی این رشته ورزشی تصریح کرد: این رشته ورزشی با فرهنگ مردم ایران و به خصوص استان خراسان رضوی عجین شده است.

رییس ستاد برگزاری اولین دوره مسابقات کشتی‌های سنتی فیلا در مشهد خطاب به حاظرین در سمینار گفت: در این مسابقات نمایندگان کشورهای مختلف حضور دارند و امیدوارم با برگزاری این مسابقات بتوانیم از فرهنگ شما استفاده کنیم و شما هم بتوانید از آیین و سنت‌های ایرانیان بهره ببرید.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه کشتی چوخه نوعی وررزش رزمی به حساب می‌آید تصریح کرد: این ورزش باعث آمادگی جسمی و روحی افراد می‎شود و به رشد جامعه کمک خواهد کرد.

وی افزود: کشتی با چوخه طرفداران بی‌شماری در ایران و استان خراسان رضوی دارد و پس از فوتبال پر طرفدارترین رشته ورزشی استان به حساب می‌آید.

داوری بیان کرد: استان ما یک پنجم وسعت کشور ایران را شامل می‌شود و ورزشکاران ما با توجه به حضورشان در رشته کشتی با چوخه در ورزش‌های کشتی و جودو و همچنین آلیش در ایران، آسیا و جهان دارای عنوان و جایگاه هستند.

وی افزود: وجود هواداران پر شمار برای این رشته ورزشی به معنای وجود پشتیبان قوی برای این رشته است که این حمایت مردمی حمایت مسئولین استان و کشور را در پی داشته است و امیدوارم با حمایت اعضا و مسئولین فدراسیون جهانی کشتی، رشته ورزشی کشتی چوخه هم در کنار سایر رشته‌های سنتی دارای جایگاه مناسبی در جهان شود.