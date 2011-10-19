به گزارش خبرنگار مهر، رقابت تیمهای شهرهای رشت و انزلی یکی از مهمترین شهرآوردهای فوتبال ایران و تاریخیترین نبرد تیمهای شمال کشور است. ابتدا این شهرآورد نبرد بین دو تیم سپیدرود و ملوان بود اما به دلیل افت سپیدرود، تیمی دیگر از شهر رشت و با نامهای استقلال، پگاه و داماش رقیب اصلی قوی سفید انزلی در لیگبرتر بوده است.
رقابت پرحاشیه و جذاب دو تیم سپیدرود رشت و نماینده شهر رشت، با توجه به نتایج نامطلوب نمایندهگان این شهر در لیگ برتر و غیب یک دورهای ملوان در لیگ برتر باعث شد نمایندگان این استان شمالی تنها 8 مرتبه در لیگ برتر باهمدیگر روبرو شوند که در این بین حسرت پیروزی در لیگ برتر برابر نماینده شهر انزلی، در دل نماینده شهر رشت باقیمانده است.
در دوره نخست لیگ برتر، استقلال رشت در بازی رفت در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک مغلوب ملوان شد و بازی برگشت در انزلی با تساوی بدون گل به پایان رسید. داماش در دومین دوره لیگ و ملوان در سومین دوره لیگ حضور نداشت. استقلال رشت با نام پگاه گیلان در چهارمین دوره لیگ برتر شرکت کرد و بازی رفت این دو تیم در رشت با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید ولی در بازی برگشت ملوان با نتیجه 3 بر صفر پگاه که هدایت آن برعهده اصغر شرفی بود را شکست داد تا این تلخترین باخت تیم شهر رشت در شهرآورد لیگ برتری دو تیم باشد.
پگاه در دورههای پنجم و ششم در لیگ برتر حضور نداشت اما در هفتمین دوره لیگ برتر در بازی رفت برابر ملوان به تساوی بدون گل رسید و در بازی برگشت در انزلی هم دو تیم به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت دادند. در لیگ هشتم پگاه با نام داماش در مسابقات شرکت کرد که باز هم ملوان در رشت با نتیجه 2 بر یک پیروز شد. در بازی برگشت داماش تا مرز پیروزی پیش رفت اما با پنالتی دقیقه 90 ملوان از شکست گریخت.
این دیدار آخرین تقابل دو تیم داماش و ملوان در لیگ برتر بود اما در مسابقات جام حذفی دو فصل گذشته و در روز نوزدهم بهمنماه سال 1388 دو تیم سپیدرود رشت و ملوان در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی برابر هم به میدان رفتند که آن بازی با نتیجه 2 بر یک به سود ملوان به پایان رسید. مهرداد اولادی (16 و 78) برای ملوان و میلاد گوهری نیا (90) برای سپیدرود در این دیدار گل زدند.
نبرد تیمهای شهر رشت و انزلی تحت هر شرایطی همانند همه دربیها حساسیت و حاشیههای خاص خودش را دارد و هواداران ملوان خواستار پیروزی برابر نماینده شهر رشت با هر نامی که داشته باشد، بودهاند و تیم رشت هم با حمایت همه فوتبالدوستان این شهر، برابر رقیب دیرینه سفیدپوشش به میدان رفته است. البته این حساسیتها و حاشیهها پیش و بعد از انقلاب وجود داشته که در مقاطعی بیشتر و در مواردی کمتر شده است. با توجه به اینکه این دو تیم در 10 دوره گذشته لیگ برتر تنها 8 مرتبه برابر هم به میدان رفتند، دیدار روز جمعه حساسیت بیشتری پیدا کرده است.
شاید مهمترین اتفاقی که بعد از انقلاب آتش حاشیههای نبرد تیمهای رشت و انزلی را شعلهورتر کرد، دیدار دو تیم سپیدرود رشت و ملوان بندرانزلی در فینال مسابقات لیگ قهرمانی استان گیلان در سال 63 بود. بازی رفت این دو تیم در شهر رشت برگزار شد که به دلیل ازدحام تماشاگران و حضورشان در کنار زمین، نیمه کاره مانند. چند روز بعد این بازی تکرار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
بازی برگشت در شهر انزلی برگزار شد و درحالیکه سپیدرودیها با یک گل پیش بودند، تیم ملوان توانست توسط سیروس قایقران در دقایق پایانی بازی گل تساوی را به ثمر برساند تا بازی با نتیجه یک بر یک به پایان برسد. سپیدرودیها و طرفدارانش غرق در شادی قهرمانی بودند که با تعجب دیدند مسئولان برگزاری مسابقه اعلام کردند تیم برنده در وقت اضافه مشخص خواهد شد.
اجرا نشدن دقیق قانون باعث ایجاد درگیریهایی شد اما در نهایت با برقراری آرامش نسبی، مسابقه ادامه یافت. در دقیقه 7 وقت اضافه، داور یک ضربه پنالتی به سود ملوان اعلام کرد که ضربه غفور جهانی توسط مصطفی خمامی مهار شد. در عین ناباوری داور رای به تجدید این ضربه داد که سیروس قایقران آن توپ را به گل تبدیل کرد تا با همین گل در نهایت ملوان با نتیجه 2 بر یک پیروز شده و به قهرمانی دست یابد.
پس از پایان مسابقه ابتدا بازیکنان دو تیم با همدیگر درگیر شدند که این درگیریها به سکوی تماشاگران کشید و این آغاز دوبارهای بود در تنشها و حاشیهها شهرآورد استان گیلان.
البته در جریان برگزاری دیدارهای دو نماینده شهرهای رشت و انزلی در لیگ برتر حاشیه خاصی رخ نداد ولی در اکثر آنها، پس از مسابقه درگیریهایی بین تماشاگران رخ میداد. گرچه در تاریخ 14 مرداد 1386 دیدار دوستانه تیمهای پگاه و ملوان در دقیقه 83 و به دلیل اعتراض "محمد احمدزاده" سرمربی وقت ملوان نسبت به فحاشی تماشاگران نیمهتمام ماند.
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