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۱۰ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۴۰

دو خبر از شمشير بازي

مربي تيم ملي شمشيربازي بانوان شوروي سابق بانوان تهراني را آموزش مي دهد

عضو پيشين تيم ملي شمشيربازي بانوان شوروي سابق براي آموزش شمشيربازان كشورمان كار خود را آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر" " لناگوريوبل" اهل ازبكستان كه از قهرمانان شوروي سابق در اسحله "اپه" بوده است كار خود را با بانوان شمشيرباز تهراني آغاز كرد. " لناگوريوبل" كه از مربيان برجسته شمشيربازي است ، فعلا بطور آزمايشي كار خود را آغاز كرده اما چنانچه عملكرد او مورد تاييد فدراسيون شمشيربازي قرار بگيرد او رسما به استخدام فدراسيون در خواهد آمد. وي از روز گذشته آموزش شمشيربازان استان تهران را در اسلحه "اپه" زير نظر گرفته است. 

* ليگ شمشيربازي باشگاههاي ايران ليگ "خليج هميشه فارس" نامگذاري شد
به گزارش خبرنگار "مهر " مسوولين برگزاري ليگ برتر شمشيربازي باشگاههاي ايران به منظور انزجار از حركت موسسه "نشنال جئوگرافي" در جعل نام خليج فارس وحركت خزنده برخي از كشورهاي عربي منطقه در جعل نام خليج فارس ايران ، نام ليگ برتر شمشيربازي باشگاههاي ايران را به نام جام "خليج هميشه فارس" ايران تغيير داد.

کد مطلب 143656

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