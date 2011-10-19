آخرین وضعیت عرضه جدیدترین تلفن های همراه/ 6 محصول جدید در راه بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، یک اکتبر گرم برای تلفنهای همراه هوشمند. پس از رونمایی و عرضه "آی- فن 4S" و سیستم عامل جدید iOs5 اپل، سایر بزرگان این بخش نیز آماده عرضه محصولات جدید خود هستند.

"آی- فن 4S" روز جمعه 14 اکتبر در آمریکا و 6 کشور دیگر عرضه شد و توانست در مدت تنها 3 روز پایانی هفته گذشته بیش از 4 میلیون دستگاه به فروش برساند تا به این ترتیب، پیش بینی تحلیلگران به واقعیت تبدیل شود.

این تلفن همراه هوشمند اپل از 28 اکتبر از 23 کشور دیگر عرضه خواهد شد.

همچنین در 5 روز نخست عرضه سیستم عامل جدید iOs5، تازه ترین نسخه سکوی "آی- فن" و "آی- پد" بیش از 25 میلیون مشتری اپل آن را بارگذاری کردند.

آی- فن 4S

این درحالی است که سامسونگ و گوگل که قرار بود 11 اکتبر در ساندیگو تلفن همراه هوشمند "نکسوس پرایم" عرضه کنند به احترام درگذشت استیو جابز این رونمایی را به چند روز بعد در هنگ کنگ موکول کردند.

"نکسوس پرایم" برپایه آندروئید 4.0 به نام "بستنی نانی" (Ice Cream Sandwich ) نسخه جدید سیستم عامل گوگل قرار دارد و از سخت افزارهای پیشرفته ای استفاده می کند.

مراسم رونمایی در ساعت 10 صبح به وقت محلی در نمایشگاه " AsianD: All Things Digital" برگزار خواهد شد. بعد از این رونمایی، در روزهای 26 و 27 اکتبر تلفنهای همراه هوشمند نوکیا برپایه سیستم عامل جدید ویندوز فن مایکروسافت با عنوان "منگو" در لندن رونمایی می شوند.

همکاری گوگل/ سامسونگ

اساس این همکاری برپایه نرم افزار و در عملکردهای متنوع سیستم عامل است. سیستم عامل آندروئید گوگل از این قابلیت برخوردار است که از تلفن همراهی حمایت کند تا زندگی کاربر را به یک زندگی کاملاً "دیجیتالی در حرکت" تبدیل کند. بهرحال، سخت افزارهایی که دستگاه برپایه این سیستم عامل را می سازد نیز باید بسیار پیشرفته باشند.

گوگل و سامسونگ از تلفن همراه هوشمند "نکسوس پرایم" رونمایی خواهند کرد. این اولین تلفن برپایه سیستم عامل "آندروئید 4.0 بستنی نانی" است. "نکسوس پرایم" دارای یک پردازشگر دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز، یک گیگابایت رم، 32 گیگابایت حافظه یکپارچه داخلی، یک سوپر نمایشگر لمسی 4.65 اینچی Amoled با وضوح تصویر 1280 در 720 پیکسل است.

همچنین این محصول جدید از یک دوربین 8 مگاپیکسلی و یک وب کم جلویی 1.3 مگاپیکسلی، باتری با توانایی بالای 2050 و فناوری NFC (ارتباطات زمینه نزدیک) برای ارائه سرویسهایی که برای مثال موبایل را به یک کارت اعتباری تبدیل می کنند برخوردار است.

همکاری سامسونگ و بستنی نانی گوگل در عرضه نکسوس پرایم

به این ترتیب، گوگل، شماره 1 دنیا در تولید سیستم عامل ویژه تلفنهای همراه هوشمند با "آندورئید 4.0 بستنی نانی" به سیستم عامل جدید iOs5 پاسخ می دهد.

سامسونگ و گوگل وعده داده اند: "ابزار بزرگی درحال رسیدن است." در این سیستم عامل جدید، یک نرم افزار تشخیص چهره با توانایی بسیار بالا، برنامه موسیقی کاملاً بازنویسی شده، نسخه به روزشده "جی. میل"، یک تداخل جدید برای استفاده آسانتر از دستگاه و حداکثر انعطاف پذیری پیش بینی شده است.

همکاری نوکیا/ مایکروسافت

سال گذشته، نوکیا، غول بحران زده بازار تلفنهای همراه از مایکروسافت، غول نرم افزاری دنیا برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته خود درخواست کمک کرد.

شرکت "استیو بالمر" نیز به این درخواست کمک پاسخ داد و قرار است اولین نتیجه آن 26 و 27 اکتبر در کنفرانس "دنیای نوکیا" در لندن با حضور "استفان الاپ"، مدیر اجرایی جدید نوکیا که زمانی یکی از مدیران مایکروسافت بود رونمایی شود.

نوکیا سان با همکاری مایکروسافت

یکی از این مدلها، "نوکیا سان" نام دارد. این تلفن همراه هوشمند جدید نوکیا که برپایه سیستم عامل "منگو" (ویندوز فن 7.5) است یک قاب پلی کربناتی، نمایشگر 3.7 اینچی Amoled ، پردازشگر 1.4 گیگاهرتزی، 16 گیگابایت حافظه داخلی و یک دوربین 8 مگاپیکسلی دارد.

نکته جالب این دستگاه در این است که این تلفن همراه هوشمند جدید همانند "آی- فن" به جای "سیمکارت" از "میکرو سیمکارت" استفاده می کند.

همچنین این محصول مجهز به بلوتوث، "جی. پی. اس دارای قطب نما و اتصال "وای- فای" است.