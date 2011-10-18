نیم قرن از برنامه توسعه شبکه فاضلاب پایتخت عقب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران گزارش عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهر تهران با حضور ریاضتی مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران بررسی شد.

ریاضتی با اشاره به آخرین وضعیت شبکه فاضلاب شهر تهران گفت: تا کنون سه میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش فاضلاب شهری قرار گرفته‌اند که براساس جمعیت کل تهران 39 درصد جمعیت شهر تحت پوشش قرار دارند.

وی ادامه داد: 9 هزار کیلومتر شبکه فاضلاب ایجاد شده که معادل 41 درصد پیشرفت پروژه است. همچنین پروژه تصفیه خانه نیز تاکنون 29 درصد پیشرفت داشته است که در این حوزه به دلیل کمبود اعتبارات از برنامه عقب هستیم.

ریاضتی با بیان اینکه تا کنون یکهزار و 200 میلیارد تومان برای پروژه فاضلاب شهر تهران هزینه شده است، گفت: 15 درصد این هزینه‌ها وام‌های بانک جهانی، 10 درصد منابع عمرانی و 75 درصد نیز از منابع داخلی فراهم شده است.

پروین احمدی‌نژاد عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پیش از این اعضای شورا نگران بودند 50 سال دیگر شبکه فاضلاب شهر تهران محقق شود، گفت: با توجه به گزارشات ارایه شده این زمان به شدت کاهش یافته و می‌توان امیدوار بود طبق برنامه شبکه فاضلاب تهران تکمیل شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه 150 روز از سال پروژه‌های فاضلاب تعطیل است، گفت: براساس قانون مجوزهای صادر شده نیاز به تمدید ندارد و نباید به دلیل این گونه موارد در پروژه‌های فاضلاب تاخیر ایجاد کرد.

در ادامه معصومه ابتکار با بیان اینکه شبکه فاضلاب پیشرفت قابل توجهی داشته است اما کافی نیست گفت: با توجه به اعتبار تخصیص یافته نمی‌توان امیدوار بود طی 5 سال آینده شبکه فاضلاب شهر تهران تکمیل شود.

ابتکار با بیان اینکه در حالت خوشبینانه همچنان 15 سال زمان برای تکمیل این شبکه وقت لازم است.

وی خواستار توجه به حواشی شهر تهران شد و گفت: نباید از افزایش سکونت و اتفاقاتی که در حاشیه شهر تهران می‌افتد چشم پوشی کرد.

در ادامه این جلسه احمد مسجدجامعی با بیان اینکه برای توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب شهر تهران باید از مردم تشکر کرد، گفت: ما حق انشعاب را دو برابر کرده‌ایم و بهبود این شبکه به دلیل هزینه‌هایی است که مردم می‌کنند.

وی با اشاره به گزارش برخی از شورایاران مناطق گفت: گزارشاتی که توسط آب و فاضلاب داده می‌شود با برخی از گزارشات شورایاران متناقض است. به طور مثال گفته می‌شود در منطقه 18، 90 درصد شبکه تکمیل شده است اما به گفته نماینده شورایاران این منطقه 16 محله دارد که فاضلاب 6 محله تکمیل اما هنوز برای سه محله انشعاب وصل نشده و در کل برای سایر محلات نیز اقدامی نشده است.

رسول خادم نیز با بیان اینکه تکمیل شبکه فاضلاب تاخیر نیم قرنی دارد، گفت: باید همزمان با توسعه شبکه لوله کشی آب، شبکه فاضلاب نیز تکمیل می‌شد اما چنین اتفاقی نیفتاد. با توجه به تمام تاخیرها ما به سمت تکمیل این پروژه می‌رویم و امیدواریم طی زمانبندی‌ها این فعالیت‌ها انجام و منابع مالی آن نیز تامین شود.