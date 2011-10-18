شورا در خصوص طرح ساماندهی میدان بهارستان اعلام نظر کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر با اشاره به طرح ساماندهی میدان بهارستان گفت: این طرح باید در شورا مورد بررسی قرار گیرد و نقطه نظرات اعضای شورا نیز در آن لحاظ شود.

وی ادامه داد: این پروژه 180هزار متر مربع وسعت دارد و بودجه 400 میلیاردی برای ساماندهی آن به تصویب رسیده است.

مسجدجامعی با بیان اینکه توسعه کتابخانه مجلس چنین ظرفیتی را دارد، گفت: آرشیوهای گرانقدری در این کتابخانه وجود دارد به خصوص آنکه در چند سال اخیر فعالانه ‌تر از گذشته عمل و توسعه کتابخانه مجلس به جذابیت منطقه نیز کمک می‌کند. اما نباید از هدف‌گذاری اولیه فاصله بگیریم.

وی با اشاره به باغ فخرالدوله که در منطقه بهارستان واقع است، افزود: ما در جلسات غیرعلنی شورا برای قطع یک یا دو درخت تصمیم گیری می‌کنیم اما نسبت به مجموعه درختان با ارزشی که در این باغ واقع است و زمانی انجمن اسلامی معلمان بوده و دفتر کار بزرگانی چون رجایی و باهنر در آن قرار داشته نباید بی توجه باشیم.

مسجدجامعی با بیان اینکه در این منطقه بناهای اصیل و تاریخی وجود دارد، گفت: با وجود بافتهای فرسوده در این منطقه زندگی در آن‌ جریان دارد.

وی با اشاره به مدرسه علمیه که در این منطقه قرار دارد، ادامه داد: این مدرسه بعد از دارالفنون احداث شد که مدرسه‌ای برای تمامی مردم شهر بود که در این طرح تمامی این بناهای ارزشمند مورد تهدید قرار می‌گیرند.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه وقتی خانه تاریخی شهید دیالمه در این منطقه واقع است، تصریح کرد: چرا آن را تخریب کنیم و بعد طراح بیاوریم که موزه‌ای برای مجلس طراحی کند و چرا از ظرفیتهای همین خانه تاریخی استفاده نکنیم.

وی خواستار توجه شورای شهر تهران به هویت، تاریخ و محیط زیست شهر شد.