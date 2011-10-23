به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در کلیه شهرستانهای استان ایلام بقاع متبرکه خودنمایی می کنند و مردم استان به دلیل ارادت به اهل بیت همیشه بقعه ها را زیارت می کنند در حالی که وجود این بقعه های متبرکه که بیشتر در دل کوه های استان جای گرفته اند هم به برای زیارت و هم به دلیل زیبایی های طبیعت استان می تواند برای گردشگران جالب توجه باشد.

استان ایلام به عنوان یکی از شهرهای مرزی همسایه با کشور عراق دارای قابلیت های زیادی در زمینه توسعه صنعت توریسم از جمله توریسم زیارتی به خصوص با توجه به وجود اماکن مقدس و مذهبی بسیار در استان ایلام وجود دارد، است و می توان امیدوار بود که در صورت برنامه ریزی مدون و ایجاد زیرساخت ها در جوار این گونه اماکن، این مکانها نقش مهمی در رونق گردشگری منطقه خواهد داشت.

به منظور جذب بیشتر زوار و گردشگران به اماکن مذهبی استان، ایجاد زیرساختهای بهداشتی - رفاهی در این اماکن، ایجاد زائرسرا با امکانات لازم جهت پذیرایی از زوار، بهبود کیفی و کمی در خدمات، بهبود راه های دسترسی به این اماکن و تحقیق و پژوهش درباره این اماکن ضروری است.

وجود 43 بقعه متبرکه در ایلام

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام گفت: هم اکنون 43 بقعه متبرکه در نقاط مختلف استان ایلام وجود دارد.

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: وجود امامزاده ها و بقاع متبرکه در سطح این استان مایه آرامش، تعمیق باورهای مردم، رونق گردشگری، تقویت اشتراکات دینی و ماندگاری فرهنگ تشیع مردم این استان است.

وی بیان داشت: 43 بقعه متبرکه در نقاط مختلف استان ایلام وجود دارد که زیارتگاه معنوی مردم این استان است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر هفت امامزاده دیگر این استان که فاقد بقعه بوده در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 1391 بقعه ساخته شود.

نوروزی عنوان کرد: کار ساخت این بقاع متبرکه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی تصریح کرد: برای ساخت این تعداد بقعه متبرکه در استان اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 100میلیون ریال اختصاص یافته است.

امامزاده "علی صالح" مهمترین بقعه متبرکه ایلام

این مسئول عنوان کرد: وجود بقاع متبرکه رنگی از اصالت و معنویت به استان ایلام بخشیده و موجب رونق گردشگری در این منطقه شده است که یکی از مهمترین این بقاع متبرکه در ایلام وجود امامزاده علی صالح است.

بقعه علی صالح در شهر صالح آباد از توابع شهرستان مهران واقع شده و در بین مردم استان ایلام به "خاص‌علی" مشهور است.

امام زاده علی صالح فرزند عبیدالله الاعرج بن حسین اصغر بن امام زین العابدین(ع) است.

طبق سنگ نوشته‌ای که در دیوارهای بنای قدیمی امام‌زاده قرار داشته بنای مذکور در سال 1308 هـ . ق در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و به توفیق و اهتمام غلامرضا خان والی زاده، والی لرستان و پشتکوه و به معماری استاد حسین دزفولی تجدید بنا شده است.

بنایی که در زمان قاجار ساخته شده بود دارای زیربنایی در حدود 240 مترمربع با دو گل دسته و یک گنبد شلغمی که از بهترین تزئینات زمان خود به شمار می‌رفت، بود ولی به علت بی‌توجهی و نداشتن درآمدی در حد این مکان، کاشی‌کاری و گنبدکاری فرسوده شد.

این بقعه مورد احترام تمام مردم استان ایلام است و پر زائرترین بقعه استان به شمار می‌رود.

امامزاده "ابراهیم قتال" از دیگر امامزاده های استان

در محور جاده مهران - دهلران و بعد از روستای بیشه‌دراز نزدیکی مرز ایران و عراق بقعه‌ ابراهیم قتال واقع شده است.

آثاری از بنای قدیمی آن در دست نیست و بنای جدیدآن بعد از پایان یافتن جنگ ایران و عراق احداث شده است.

براساس گزارش مدیریت اوقاف ایلام این سید دارای شجرنامه است و او از نوادگان محمد حنفی از فرزندان حضرت علی (ع) است.

اما با وجود این پتانسیل و ظرفیت مهم مذهبی در استان ایلام؛ این مهم مورد غفلت واقع شده است ولی با توجه به علاقمندی مردم دیگر نقاط کشور به این امامزاده ها که در ایام نوروز کاملا مشخص است، می توان شرایطی را فراهم کرد که مردم کشور در کلیه ایام سال برای بازدید از این بقاع متبرکه به ایلام سفر کنند.

سفر به ایلام توسط گردشگران مذهبی باعث شناسایی خود استان ایلام در مرحله اول و بعد توسعه توریسم مذهبی در استان منجر می شود.

از دیگر امامزاده های ایلام می توان به "سید ابراهیم" در 8 کیلومتری شهر زرین‌آباد و جنوب شرقی روستای بردی از توابع شهرستان دهلران اشاره کرد.

سید اکبر، سید ناصرالدین، مهدی صالح، جابر، سید علی، سید صلاح الدین محمد، شاه احمد و..از دیگر امامزاده های استان ایلام هستند.