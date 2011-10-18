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۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

دری خبر داد:

کمیته ویژه ربع قرن نمایشگاه کتاب تهران تشکیل شد

کمیته ویژه ربع قرن نمایشگاه کتاب تهران تشکیل شد

رییس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از برنامه‌ریزی برای انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع و فراگیر به صورت مستقل و با تشکیل کمیته‌ای ویژه با نام ربع قرن نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری که در جلسه شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سخن می‌گفت با بیان مطلب فوق گفت: در نظر داریم برای سال 1391 و با توجه به 25 سالگی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اقدامات ویژه‌ و برنامه‌های خلاقانه‌ای در گرامیداشت و توجه دادن به این موضوع را برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: همچنین در نظر داریم با اعلام فراخوان عمومی نسبت به جمع‌آوری طرح‌های جامع و کارشناسی و ایده‌های خلاقانه در سراسر کشور و بررسی آن در کمیته ویژه ربع قرن نمایشگاه کتاب تهران، به این مهم بپردازیم.

در این جلسه همچنین اعضای شورا با طرح ایده‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید، به بحث درباره این موضوع پرداختند.

اعضای کمیته ویژه برنامه‌ریزی برای ربع قرن نمایشگاه کتاب نیز به زودی از سوی رییس نمایشگاه اعلام خواهد شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 13 تا 23 اردیبهشت ماه سال 1391 برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1436665

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