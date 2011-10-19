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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۱

رحمانی به مهر خبر داد:

مصرف داروهای ضد ویروسی علائم بیماری آنفلوآنزا را کاهش می دهد

مصرف داروهای ضد ویروسی علائم بیماری آنفلوآنزا را کاهش می دهد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: متخصص بیماریهای عفونی در چهار محال و بختیاری گفت: مصرف داروهای ضد ویروسی علائم بیماری آنفلوآنزا را کاهش می دهد.

دکترفریدون رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داروهای ضد ویروسی طول بیماری آنفلوآنزارا یک تا سه روز کمتر می کند، اظهار داشت: داروهای ضد ویروسی میزان بستری شدن بیمار را کاهش می دهد.

وی با اشاره به اینکه برخی از افراد بیمار نیازمند درمان هستند، عنوان کرد: افرادی که بیماری آنفلوآنزا آنها شدید است، بچه های زیر پنج سال و زیر دو سال افراد مسن بالای 65 سال، بانوان باردار، تمام افراد جوان زیر 19 سال که به هر دلیلی آسپرین استفاده می کنند، بیمارانی که مشکلات تنفسی و ریوی دارند، بیماران قلبی عروقی و... در معرض خطر بیماری آنفلوآنزا هستند و بعد از مبتلا شدن به این بیماری باید سریعا درمان شوند.

متخصص بیماریهای عفونی در چهار محال و بختیاری افزود: افرادی که پیوند کلیه، کبد و مغز و استخوان شده اند نیز در معرض خطر بیماری آنفلوآنزاهستند و بعد از مبتلا شدن به این بیماری باید سریعا به پزشک مراجعه کنند.

کد مطلب 1436683

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