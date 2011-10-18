کاله مازندران برای کسب امتیاز به تبریز می رود

بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم کاله اکنون در وضعیت خوبی به سر می برد و امیدواریم با پیروزی خارج از خانه برابر تیم شهرداری تبریز، پیروزی لیگ جدید را آغاز کنیم.



وی تصریح کرد: بازیکنان کاله در طول هفته گذشته تمرینات منظم و فشرده ای را در آمل پشت سر گذاشته و در آمادگی کامل به سر می برند.



سرمربی تیم کاله مازندران به برگزاری دیدارهای تدارکاتی این تیم در تورنمنت چهار جانبه تیمهای لیگ برتری در تهران دو شکست از سه بازی برابر کاشان و سایپا اشاره کرد و گفت: دو دیدار دوستانه با این تیمها برای شناسایی نقاط قوت و ضعف تیم بسیار خوب و مثبت بود و به دنبال نتیجه نبودیم.



عطایی ادامه داد: این دیدارهای دوستانه سبب می شود تا همه بازیکنان در شرایط بازی قرار گیرند و محک جدی بخورند تا نقاط ضعف و قوت خود را به دست آورند.



سرمربی تیم کاله مازندران ادامه داد: تیم کاله امسال بازیکنان بزرگی را به خدمت گرفته و همه تیمها برابر این بازیکنان با انگیزه تر بازی می کنند و این حساسیت بازیها را افزایش خواهد داد.



وی در خصوص تیم شهرداری تبریز و میزان شناخت کادر فنی کاله از این تیم اشاره کرد و افزود: این تیم تازه به لیگ برتر آمده دارای کادر فنی خوب و منسجمی است و به طور حتم بازی خوب خواهد بود.



وی اظهار داشت: پیروزی در این دیدار موقعیت تیم کاله را در جدول رده بندی بهبود خواهد بخشید.



دیدار دو تیم کاله مازندران و شهرداری تبریز در آغاز هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور از ساعت 17 عصر فردا چهارشنبه در تبریز برگزار می شود.

کاله به عنوان تنها نماینده مازندران، سومین فصل حضور خود در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای کشوررا تجربه می کند.