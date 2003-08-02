  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۳۶

در پي متلاشي شدن 29 باند قاچاق مواد مخدر توسط نيروي انتظامي

51 زن قاچاقچي و حمل كننده مواد مخدر دستگير شده اند

51 زن قاچاقچي و حمل كننده مواد مخدر دستگير شده اند

معاون اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي تهران بزرگ بااعلام متلاشي شدن 29 باند قاچاق و توزيع مواد مخدر در تير ماه امسال افزود: بيش از دو هزارو 370 نفر در اين ارتباط دستگير شدند كه 51 نفر دستگير شدگان زن بودند.

سردار قدرت اله محمودي همچنين در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: از اين تعداد دستگير شدگان 69 نفرشان قاچاقچي ، 524 نفر حمل كننده ، 1524 نفر توزيع كننده مواد مخدر در سطح كلان و 20 نفر آنها نيز نگهدارنده آن بودند.

وي با بيان اينكه در جريان متلاشي ساختن هر كدام از اين باندهاي قاچاق و توزيع مواد مخدر، 5 تا 120 كيلو گرم انواع مواد افيوني كشف شده است خاطرنشان كرد:در مجموع 520 كيلو گرم مواد مخدر از اين قاچاقچيان در تيرماه امسال كشف و ظبط شد كه 14 كيلو هروئين ، 125 كيلو گرم هشيش ، 372 كيلو گرم ترياك و درنهايت 9 كيلو گرم آن نيز انواع مخدرها بوده است.

به گفته سردار محمودي از قاچاقچيان و دستگير شدگان مذبور همچنين تعداد 5 قبضه اسلحه كلاش و 2 قبضه كلت كمري ، 650فشنگ جنگي ، 24 دستگاه خودرو سبك وسنگين و 19 دستگاه موتور سيكلت كه براي قاچاق يا توزيع مواد از آنها استفاده مي شد كشف وضبط گرديد.

لازم به ذكر است كه اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در طول تير ماه امسال همچنين با انجام 942 عمليات پاكسازي در پاركها ، ميادين و ديگر نقاط آلوده سطح شهر تهران موفق به جمع آوري و دستگيري دو هزار و 696 معتاد ولگرد كارتن خواب و توزيع كنندگان خرده پا شده است و اين اقدام در ماه جاري نيز به طور مستمر ادامه خواهد يافت. 

کد مطلب 14367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها