51 زن قاچاقچي و حمل كننده مواد مخدر دستگير شده اند

سردار قدرت اله محمودي همچنين در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: از اين تعداد دستگير شدگان 69 نفرشان قاچاقچي ، 524 نفر حمل كننده ، 1524 نفر توزيع كننده مواد مخدر در سطح كلان و 20 نفر آنها نيز نگهدارنده آن بودند.
وي با بيان اينكه در جريان متلاشي ساختن هر كدام از اين باندهاي قاچاق و توزيع مواد مخدر، 5 تا 120 كيلو گرم انواع مواد افيوني كشف شده است خاطرنشان كرد:در مجموع 520 كيلو گرم مواد مخدر از اين قاچاقچيان در تيرماه امسال كشف و ظبط شد كه 14 كيلو هروئين ، 125 كيلو گرم هشيش ، 372 كيلو گرم ترياك و درنهايت 9 كيلو گرم آن نيز انواع مخدرها بوده است.
به گفته سردار محمودي از قاچاقچيان و دستگير شدگان مذبور همچنين تعداد 5 قبضه اسلحه كلاش و 2 قبضه كلت كمري ، 650فشنگ جنگي ، 24 دستگاه خودرو سبك وسنگين و 19 دستگاه موتور سيكلت كه براي قاچاق يا توزيع مواد از آنها استفاده مي شد كشف وضبط گرديد.
لازم به ذكر است كه اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در طول تير ماه امسال همچنين با انجام 942 عمليات پاكسازي در پاركها ، ميادين و ديگر نقاط آلوده سطح شهر تهران موفق به جمع آوري و دستگيري دو هزار و 696 معتاد ولگرد كارتن خواب و توزيع كنندگان خرده پا شده است و اين اقدام در ماه جاري نيز به طور مستمر ادامه خواهد يافت.
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