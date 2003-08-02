51 زن قاچاقچي و حمل كننده مواد مخدر دستگير شده اند

سردار قدرت اله محمودي همچنين در اين باره به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: از اين تعداد دستگير شدگان 69 نفرشان قاچاقچي ، 524 نفر حمل كننده ، 1524 نفر توزيع كننده مواد مخدر در سطح كلان و 20 نفر آنها نيز نگهدارنده آن بودند.

وي با بيان اينكه در جريان متلاشي ساختن هر كدام از اين باندهاي قاچاق و توزيع مواد مخدر، 5 تا 120 كيلو گرم انواع مواد افيوني كشف شده است خاطرنشان كرد:در مجموع 520 كيلو گرم مواد مخدر از اين قاچاقچيان در تيرماه امسال كشف و ظبط شد كه 14 كيلو هروئين ، 125 كيلو گرم هشيش ، 372 كيلو گرم ترياك و درنهايت 9 كيلو گرم آن نيز انواع مخدرها بوده است.

به گفته سردار محمودي از قاچاقچيان و دستگير شدگان مذبور همچنين تعداد 5 قبضه اسلحه كلاش و 2 قبضه كلت كمري ، 650فشنگ جنگي ، 24 دستگاه خودرو سبك وسنگين و 19 دستگاه موتور سيكلت كه براي قاچاق يا توزيع مواد از آنها استفاده مي شد كشف و ضبط گرديد.

لازم به ذكر است كه اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در طول تير ماه امسال همچنين با انجام 942 عمليات پاكسازي در پاركها ، ميادين و ديگر نقاط آلوده سطح شهر تهران موفق به جمع آوري و دستگيري دو هزار و 696 معتاد ولگرد كارتن خواب و توزيع كنندگان خرده پا شده است و اين اقدام در ماه جاري نيز به طور مستمر ادامه خواهد يافت.