به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان با بیان این مطلب افزود: بعد از معرفی سخنگو، کلیه دیدگاه‌ها و مواضع رسمی باشگاه پرسپولیس از آن طریق اعلام خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی بعضی از اعضای هیات مدیره به معنای مواضع باشگاه است یا خیر گفت: گاهی مسائل مطرح شده از سوی بعضی از اعضای هیات مدیره به منزله دیدگاه‌های شخصی آنها است که مورد احترام است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: اما مواضع رسمی باشگاه در حال حاضر از طریق سایت رسمی باشگاه و در آینده نزدیک علاوه بر آن توسط سخنگوی باشگاه به اطلاع عموم و رسانه‌های گروهی خواهد رسید.

رویانیان در حالی چنین مسائلی را مطرح کرده است که محمد پنجعلی دوشنبه شب در برنامه 90 اعلام کرد، بهتر است حمید استیلی به همکاری خود با باشگاه پرسپولیس پایان دهد.