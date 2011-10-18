  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۵

جلیلی:

خانه اصلی جشنواره فیلم کودک و نوجوان قلب بچه‏هاست

خانه اصلی جشنواره فیلم کودک و نوجوان قلب بچه‏هاست

ابوالفضل جلیلی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره‌ها اتفاق ارزشمندی است، تاکید کرد خانه اصلی جشنواره فیلم کودک و نوجوان قلب بچه‏هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل جلیلی نویسنده و کارگردان سینما در مورد اهمیت برگزاری جشنواره فیلم کودک گفت: برگزاری هر جشنواره‏ اتفاقی خوب و ارزشمند است به ویژه اگر برای کودکان باشد و باید آن را به فال نیک گرفت. برای جواب این سئوال که اهمیت برگزاری جشنواره چیست؟ باید به سراغ جوان‏های 25 تا 30 ساله کشورمان برویم و از نزدیک با آنها هم کلام شده و بپرسیم که آیا برگزاری این جشنواره بر  شما تأثیر گذاشته یا نه؟ اگر تأثیر مثبت داشته که ما در طول این سال ها فرهنگ‏سازی مناسبی انجام داده‏ایم و موفق عمل کرده‏ایم و اما اگر جواب نه بود حتماً باید در برگزاری جشنواره کودک و نوجوان تجدید نظر کنیم.

جلیلی با اشاره به شعار جشنواره یعنی زمینه‏سازی برای نشاط و امید در میان کودکان و نوجوانان، عنوان کرد: سینما به عنوان یک رسانه قدرتمند و جذاب می تواند نقش مهمی در ایجاد امید و زندگی در کودکان و نوجوانان داشته باشد. ایجاد امید و زندگی فقط به شعار دادن نیست، مدیران و دست اندرکاران سینمای کودک باید بسترسازی مناسبی انجام دهند تا تولیدات استانداردی در این حوزه ساخته شود و از همه مهمتر این فیلم‏ها امکان اکران داشته باشند تا نسل کودک و نوجوان ما از دیدن این آثار لذت برده و در زندگی فردی خود از آن ها بهره گیرد.

جلیلی حضور سه نسل فیلمسازان کشور در جشنواره بیست و پنجم فیلم کودک را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: حضور سه نسل فیلمساز در کنار هم خوب و خجسته است و باعث رونق این رویداد مهم فرهنگی می‏شود. این روزها نگاه کودک و نوجوان به سینما تغییرات بسیاری کرده کودکان دیگر با فضاهای قدیمی ارتباط برقرار نمی‏کنند و این مساله رویکرد مناسب و جدیدی را در تولید آثار کودک و نوجوان می‏طلبد.

وی افزود: در طول این سال ها فیلمسازان بسیاری در سینمای کودک و نوجوان فعالیت کرده‏اند، ولی به دلیل مساعد نبودن شرایط عطای سینمای کودک را به لقایش بخشیدند. من یکی از فیلمسازان نسل انقلابم و تجربه‏های زیادی در طول این سال ها کسب کرده‏ام که هیچ کدام مفت و مجانی به دست نیامده، هزاران جوان در دوران جنگ تحمیلی خون خود را ایثار کرده اند تا امثال من در این آرامش تمرین فیلمسازی کنم.

وی در پایان اضافه کرد: تا به حال 14 فیلم ساخته‏ام که همگی با خلوص نیت بوده و همیشه سعی کرده‏ام در خدمت بچه‏های ایرانی باشم، چون به تک تک آنها ایمان و اعتقاد بالایی دارم زیرا که آینده ایران و انقلاب ما بر عهده این عزیزان است. خیلی ناراحتم که فیلم‏هایم فرصت نمایش پیدا نمی کنند تا این گروه سنی با تماشای این آثار، در تجربیاتم شریک شوند.

کد مطلب 1436718

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها