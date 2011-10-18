به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل جلیلی نویسنده و کارگردان سینما در مورد اهمیت برگزاری جشنواره فیلم کودک گفت: برگزاری هر جشنواره‏ اتفاقی خوب و ارزشمند است به ویژه اگر برای کودکان باشد و باید آن را به فال نیک گرفت. برای جواب این سئوال که اهمیت برگزاری جشنواره چیست؟ باید به سراغ جوان‏های 25 تا 30 ساله کشورمان برویم و از نزدیک با آنها هم کلام شده و بپرسیم که آیا برگزاری این جشنواره بر شما تأثیر گذاشته یا نه؟ اگر تأثیر مثبت داشته که ما در طول این سال ها فرهنگ‏سازی مناسبی انجام داده‏ایم و موفق عمل کرده‏ایم و اما اگر جواب نه بود حتماً باید در برگزاری جشنواره کودک و نوجوان تجدید نظر کنیم.

جلیلی با اشاره به شعار جشنواره یعنی زمینه‏سازی برای نشاط و امید در میان کودکان و نوجوانان، عنوان کرد: سینما به عنوان یک رسانه قدرتمند و جذاب می تواند نقش مهمی در ایجاد امید و زندگی در کودکان و نوجوانان داشته باشد. ایجاد امید و زندگی فقط به شعار دادن نیست، مدیران و دست اندرکاران سینمای کودک باید بسترسازی مناسبی انجام دهند تا تولیدات استانداردی در این حوزه ساخته شود و از همه مهمتر این فیلم‏ها امکان اکران داشته باشند تا نسل کودک و نوجوان ما از دیدن این آثار لذت برده و در زندگی فردی خود از آن ها بهره گیرد.

جلیلی حضور سه نسل فیلمسازان کشور در جشنواره بیست و پنجم فیلم کودک را مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: حضور سه نسل فیلمساز در کنار هم خوب و خجسته است و باعث رونق این رویداد مهم فرهنگی می‏شود. این روزها نگاه کودک و نوجوان به سینما تغییرات بسیاری کرده کودکان دیگر با فضاهای قدیمی ارتباط برقرار نمی‏کنند و این مساله رویکرد مناسب و جدیدی را در تولید آثار کودک و نوجوان می‏طلبد.

وی افزود: در طول این سال ها فیلمسازان بسیاری در سینمای کودک و نوجوان فعالیت کرده‏اند، ولی به دلیل مساعد نبودن شرایط عطای سینمای کودک را به لقایش بخشیدند. من یکی از فیلمسازان نسل انقلابم و تجربه‏های زیادی در طول این سال ها کسب کرده‏ام که هیچ کدام مفت و مجانی به دست نیامده، هزاران جوان در دوران جنگ تحمیلی خون خود را ایثار کرده اند تا امثال من در این آرامش تمرین فیلمسازی کنم.

وی در پایان اضافه کرد: تا به حال 14 فیلم ساخته‏ام که همگی با خلوص نیت بوده و همیشه سعی کرده‏ام در خدمت بچه‏های ایرانی باشم، چون به تک تک آنها ایمان و اعتقاد بالایی دارم زیرا که آینده ایران و انقلاب ما بر عهده این عزیزان است. خیلی ناراحتم که فیلم‏هایم فرصت نمایش پیدا نمی کنند تا این گروه سنی با تماشای این آثار، در تجربیاتم شریک شوند.