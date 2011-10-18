درخشش فیلمساز طبسی در فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "چرخ نان" حسین نظری هنرمند طبسی به عنوان بهترین فیلم مستند جشنواره بین المللی کوتاه تهران با حضور وزیر ارشاد برگزیده شد.

تندیس جشنواره و مبلغ 30 میلیون ریال و 15 میلیون ریال حمایت از اثر بعدی به عنوان بهترین فیلم به حسین نظری اهدا شد.

آغاز جشنواره تئاتر استان یزد

جشنواره تئاتر استان یزد، سه شنبه 26 مهرماه با حضور گروه های نمایشی و هنرمندان عرصه نمایش آغاز بکار کرد.

هفت گروه راه یافته به جشنواره از 26 تا 28 مهرماه با هم رقابت می کنند و 28 مهرماه مراسم اختتامیه جشنواره برگزار می شود.

امروز 26 مهرماه هنرمندان از سالن شرف الدین علی به سمت حظیره برای ادای احترام و تجدید بیعت با سومین شهید محراب می آیند و با قرائت بیانیه ای، گزارشی از اجرای جشنواره ارائه می شود و پس از آن هنرمندان راهی گلزار شهدا می شوند و با گلباران قبور شهدا، به منظور اجرای اولین نمایش جشنواره به سالن هنر می روند.

در جشنواره امسال سه نفر از کارشناسان به عنوان داور و یک نفر برای نقد و بررسی انتخاب شده اند.

یاراحمدی، سعید نجفیان و جلیل فرجاد داوران جشنواره و رضا آشفته مسؤول نقد و بررسی جشنواره خواهند بود.

این جشنواره با شعار "دیدن به لذت تماشا "آغاز خواهد شد..

برگزاری اولین جلسه انجمن اهل قلم اردکان

اولین جلسه انجمن اهل قلم اردکان با حضور رئیس اداره ارشاد این شهرستان برگزارشد.

این جلسه به منظورهماهنگی و سیاستگذاری مناسب جهت پیشبرد اهداف عالی این انجمن برگزارشد.

نشست دوستانه شعرا با مسئولین شهرستان اردکان

نشست دوستانه شعرا و مسئولین شهرستان اردکان به منظور حل مشکلات انجمن شعر و ادب این شهرستان برگزار شد.

در این نشست علیرضا سامعی رئیس انجمن شعر و ادب مشکلات و برنامه های آتی را اعلام کرد.