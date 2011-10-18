رفع نقاط حادثه خیز محور ارتباطی فارسان - کوهرنگ ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودعیدی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد در محور ارتباطی فارسان - کوهرنگ، بروز حوادث رانندگی و وقوع حوادث ناگوار انسانی در این محور ارتباطی زیاد شده است.

وی تأکید کرد: مسئولان راه و ترابری باید نقاط حادثه خیز محور ارتباطی یاد شده ازجمله روستاهای گوجان و فیل آباد را برطرف کنند.



معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: رفع نقاط حادثه خیز در محورهای ارتباطی باعث کاهش حوادث رانندگی و پایین آمدن نرخ مرگ و میر در جاده های می شود.

عیدی تصریح کرد: همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مربوط در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.