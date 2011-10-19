لیگ کاراته استان یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات لیگ کاراته استان یزد روز جمعه 29 مهرماه در محل خانه کاراته استان برگزار می شود.

با توجه به نزدیک شدن به هفته آخر مسابقات لیگ کاراته این مسابقات با حساسیت بیشتری دنبال می شود.

تیم های حاضر در لیگ استان جمعه 29 مهرماه در خانه کاراته استان با هم به رقابت می پردازند و در هفته سوم 27 مسابقه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

تا این هفته تیمهای باشگاه شهید نکوئی، طلوع آفتاب کارگران و حدیث مدعیان اصلی قهرمانی لیگ محسوب می شوند.

معرفی روابط عمومی برتر هیئت های ورزشی استان

مشاور جوان مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد از معرفی روابط عمومی های برتر هیئت های ورزشی استان خبر داد.

رضا نارگانی گفت: عملکرد واحد روابط عمومی هیئت های ورزشی استان در شش ماه گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته که هشت واحد برتر معرفی شدند.

وی واحد روابط عمومی هیئت های کاراته، تنیس روی میز، شمشیربازی، ورزش های رزمی، سوارکاری، فوتبال، پهلوانی و زورخانه ای و تکواندو را از برترین های شش ماه نخست امسال برشمرد.

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان ارتباط با واحد روابط عمومی اداره کل، ارسال اخبار، ارتباط با رسانه های گروهی و حضور در جلسات و دوره های آموزشی را از شاخص های این ارزیابی عنوان کرد.

نارگانی تصریح کرد: ادارات ورزش و جوانان شهرستان های خاتم، صدوق و اردکان نیز در این ارزیابی برتر شناخته شدند.

برگزاری مسابقات تنیس رو میز آزاد و رده بندی امیدها در یزد

مسابقات تنیس روی میز آزاد و رده بندی امید های یزد برگزار شد.

این مسابقات با شرکت 20 پینگ پنگ باز در سالن شهید مدیری مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد برگزار شد.

در این رقابتها بعد از انجام مسابفات گروهی دو نفر صعود کننده از هر گروه به صورت حذفی مسابقه دادند که امیر محمد صادقی از یزد در مسابقه فینال با غلبه بر محمد زین العابدینی اول شد و رامین هاشم بیگی از یزد و محمد قاسمی بازیکن اصفهانی مشترکا سوم شدند.

این مسابقات توسط هیئت شهرستان یزد و با سرداوری حسین دهقانی زاده داور درجه یک فدراسیون برگزار شد.