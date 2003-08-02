اعزام يك گروه كارشناس سازمان ملل به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، قرار است آخر هفته جاري يك گروه كارشناسي سازمان ملل متحد به منظور كمك به مردم عراق براي بهتر برگزارشدن انتخابات هئيت دولت به بغداد سفر كنند .

فرد اكهارد سخنگوي سازمان ملل متحد در اين خصوص اعلام كرد : اين گروه 4 نفري قرار است به مدت 2 هفته در عراق بمانند .

اكهارد همچنين تصريح كرد : براي برداشتن گامهاي جدي براي بهبود وضعيت عراق وجود نيروهاي سازمان ملل بسيار ضروري و مهم است . وي در ادامه اظهار داشت : بدون شك با حضور فعال كارشناسان سازمان ملل در عراق و برگزاري صحيح انتخابات زمينه مشاركت احزاب مختلف سياسي عراق و مردم براي پيشبرد روند بازسازي و تشكيل يك دولت مستقل در عراق موثر و مفيد خواهد بود .

پيش از اين پل برمر حاكم غيرنظامي آمريكا درعراق اعلام كرده بود كه احتمال مي رود برگزاري انتخابات عراق تا اواسط سال آينده بطول انجامد .

اين در حالي است كه مقامات آمريكا براي جلوگيري از صرف هزينه هاي هنگفت در عراق و به منظور جلوگيري از كشته شدن نظاميان امريكايي در اين كشور خواهان برگزاري انتخبات زود هنگام در عراق هستند .

پس از اعلام پايان جنگ عراق حدود 50 نظامي آمريكايي در عراق توسط نيروهاي عراقي كشته شده اند .