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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

فدایی در گفتگو با مهر:

نوسازی نظام و بازنگری درقانون‌اساسی نشان از پویایی نظام دارد

نوسازی نظام و بازنگری درقانون‌اساسی نشان از پویایی نظام دارد

نایب رئیس کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبرانقلاب در خصوص نوسازی نظام گفت: این نوسازی وروزآمد کردن قوانین نشانگر پویایی نظام و انقلاب است و با این روش نظام جمهوری اسلامی کارآمدتر خواهد شد.

حسین فدایی درگفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص فرمایشات اخیر رهبرانقلاب  درمورد نوسازی نظام و امکان بازنگری در قانون اساسی گفت: عده‌ای در دوران حاکمیت اصلاحات به دنبال تغییر در نظام و قانون اساسی استحاله و تغییر نظام جمهوری اسلامی بودند در حالی که رهبر انقلاب با اشاره به پایبندی به اصول نظام فرمودند که سازوکارها را می توان برای کارآمدی بیشترنظام جمهوری اسلامی در مقاطع خاص تغییر داد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اشاره رهبری به این موضوع  درموقعیت کنونی نشان از نوسازی وتغییرات درمجلس نهم و یا ریاست جمهوری یازدهم دارد، گفت : بازنگری در قانون اساسی ربطی به مجلس و ریاست جمهوری ندارد بلکه متناسب با شرایط جامعه، رهبری اگر صلاح بدانند ازطریق سازوکاری که خود قانون اساسی آنرا مشخص کرده است ، شورای بازنگری تشکیل خواهد شد و بعد از بازنگری قانون اساسی و تایید رهبر انقلاب به رای مردم گذاشته می شود.

وی تاکید کرد: البته در قانون اساسی یکسری اصول هستند که قابل تغییرنیستند.

فدایی در ادامه افزود: به جز اصولی که قابل تغییر نخواهند بود بقیه قوانین از قوانین عادی یعنی تعداد وزارتحانه ها تا قوانین مادر مثل اصل 44 که البته صدر وذیل آن اشکالاتی داشت واصلاح شد، قابل تغییر هستند.

وی این نوسازی وروزآمد کردن قوانین را نشانگر پویایی نظام وانقلاب دانست وافزود : با این روش نظام جمهوری اسلامی کارآمدتر خواهد شد.

فدایی در خصوص تحلیل خود از فرمایشات رهبری گفت : معتقدم اندیشمندان، سیاسیون و اهل نظر ما اگر کار کارشناسی دقیق برروی این موضوع انجام دهند تحولات جدی را شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 1436807

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