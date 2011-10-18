مدیران امنیتی باید برای ایمن سازی انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ظفریان اظهار داشت: امنیت مکمل انتخابات سالم بوده و چهارمحال و بختیاری یکی از امن ترین استانهای کشور است.

وی تأکید کرد: مدیران امنیتی و انتظامی چهارمحال و بختیاری باید با التزام به اصول وحدت، همدلی و صمیمیت در راستای ایمن سازی هرچه بیشتر فضای انتخاباتی استان تلاش و همت مضاعف داشته باشند.

مدیرکل دفتر امنیتی انتظامی استانداری چهارمحال و بختیاری بالا بودن آمار افراد شرکت کننده در برخی از حوزه های انتخابیه چهارمحال و بختیاری را درست دانست و افزود: ۳۰ درصد جمعیت ساکن استان اصفهان از بختیاریها بوده و در زمان انتخابات به علت تعصب قومی و ملی در این استان به پای صندوقهای رأی می ‎روند و همین موضوع سبب بالا رفتن درصد مشارکت مردم می شود.

وی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قانونی با مظاهر فساد در جامعه به صورت جدی را ضروری بیان و تصریح کرد: در جامعه ای که بر مبنای احکام ناب اسلامی بنا شده نباید شاهد برخی مظاهر فساد باشیم.

