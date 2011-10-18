خراسان رضوی آمادگی گسترش تعاملات با کشور اندونزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند ظهر سه شنبه در دیدار با "اجی ستیاوان" اظهار کرد: خراسان رضوی با داشتن ظرفیت های فراوان در زمینه های مختلف می تواند مکان مناسبی برای سرمایه گذاری تجار اندونزیایی باشد.

وی ادامه داد: به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی، شهرک سرمایه گذاری خارجیان در مشهد ایجاد شده است تا زمینه گسترش مراودات اقتصادی خراسان رضوی با سایر کشورها فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از ظرفیت های استان برای توسعه روابط بین المللی، اظهار داشت: آماده ایم تا این خدمات را به کشور مسلمان اندونزی صادر کنیم.

نیاوند افزود: وجود بالغ بر 5 هزار و 600 واحد صنعتی در استان از دیگر ظرفیت های استان است که انتقال تجربیات در این زمینه به کشور اندونزی می تواند مورد توجه دو طرف قرار گیرد.

وی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور را یک میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: خراسان رضوی آمادگی دارد تا به تنهایی این میزان مبادلات را با کشور اندونزی داشته باشد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به سفر مردم مسلمان اندونزی به مشهد برای زیارت حرم امام رضا(ع)، بیان کرد: با توجه به این موضوع برقراری پرواز مستقیم از مشهد به یکی از شهرهای اندونزی می تواند حضور گردشگران دو کشور را تسهیل کند.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی ظرفیت های علمی، دانشگاهی و فنی و حرفه ای را از دیگر مزیت های استان برشمرد و افزود: در زمینه تبادل دانشجو و دادن بورس تحصیلی نیز بستر مناسب فراهم است.

نیاوند از کاردار سفارت اندونزی در ایران خواست تا زمینه حضور هیاتی از مدیران، بازرگانان و صنعتگران اندونزیایی برای آشنایی با توانمندی های خراسان رضوی را فراهم کند.

اجی ستیاوان کاردار سفارت اندونزی در ایران نیز با ابراز خرسندی از سفر به مشهد و خراسان رضوی، اظهار داشت: برای پیشبرد روابط دو جانبه نیاز است تا ظرفیت های ایران و خراسان رضوی بررسی شود که این سفر به همین منظور صورت گرفته است.

وی برقراری پرواز مستقیم بین اندونزی و مشهد را گامی مثبت برای توسعه روابط دانست و افزود: تعاملات فرهنگی با توجه به اشتراکات دو کشور در این زمینه مد نظر کشور اندونزی قرار دارد.

کاردار سفارت اندونزی در ایران بیان داشت: کائوچو، رزین، کاغذ، منسوجات و روغن نخل از عمده محصولات اندونزی است همچنین صنایع دستی و مروارید این کشور در جهان مشهور است.

وی تصریح کرد: در زمینه بسته بندی مواد غذایی به ویژه چای خواستار انتقال تجربیات از خراسان رضوی به اندونزی هستیم.