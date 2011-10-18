فدراسیون فوتبال بحرین از میزبانی ایران تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته تیم‌های ملی با حضور رئیس فدراسیون و اعضای این کمیته در مورد مسائل پیش روی تیم‌های ملی و برنامه‌ریزی برای این تیم‌ها ساعت 14 روز یکشنبه اول آبانماه در دفتر رئیس فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود. از سوی دیگر عبدالرحمان سیار دبیر کل فدراسیون فوتبال بحرین با ارسال پیامی به مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران از میزبانی خوب ایران در دیدار تیم‌های ملی ایران و بحرین تشکر کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال بحرین در این پیام نوشت:" با رضایت و تشکر فراوان، این نامه قدردانی را به فدراسیون شما تقدیم می‌کنیم. فدراسیون و تیم فوتبال بحرین مراتب تشکر و قدردانی خود را برای همه تلاش‌ها و همکاری‌های شما در طول اقامت این تیم در کشورتان جهت دیدار مقدماتی برابر تیم ملی شما ابراز می‌دارد و پیروزی ارزشمند شما را مورد ستایش قرار می‌دهد.

در ادامه این پیام آمده است: "رضایت از این میهمان نوازی دوستانه و برادرانه، تنها با توجه و سعی و تلاش شما در برآوردن احتیاجات هیئت اعزامی تیم ملی بحرین ممکن بود، به امید اینکه بتوانیم در اقامت شما در بحرین متقابلا همین رفتار را داشته باشیم و این میزبانی خوب شما را جبران کنیم."

عبدالرحمان سیار در پایان این پیام گفت: "امیدواریم که موفقیت و سعادت بر روابط ما حاکم باشد و بهترین آرزوها را برای شما می‌کنیم."