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۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

هاشم پور اعلام کرد:

مازندران میزبان نخستین دوره آموزش مربیان به بافی شمال کشور شد

مازندران میزبان نخستین دوره آموزش مربیان به بافی شمال کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از میزبانی این استان برای برگزاری نخستین دوره آموزش مربیان به‌بافی شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی هاشم‌پور اظهار داشت: به منظور استفاده و به کارگیری فارغ التحصیلان فرش دستباف در راستای افزایش کمیت و کیفیت تولید فرش دستباف در استان و انتقال آخرین تصمیمات، قوانین و رفع معایب و مشکلات اجرایی در گذشته، نخستین دوره آموزش مربیان به‌ بافی فرش دستباف در مازندران برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر بروز رسانی دانش مربیان آموزشی بیان داشت: نخستین دوره آموزش به‌‌ بافی فرش دستباف استان را با حضور استانهای البرز، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و به میزبانی مازندران از 30 مهر تا دوم آبانماه در ساری در هتل نوید برگزار می‌شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، لزوم و اهمیت سرفصلها و محتوای درسی این دوره از آموزش به‌ باف‌ های فرش دستباف استان را ضروری دانست و تصریح کرد: آشنایی با تاریخچه فرش ایران، تولید و صادرات فرش، آشنایی با بازارهای جهانی و رقبای تولیدی، نقش تولید فرش در اقتصاد استان و خانوارهای روستایی و اهمیت اشتغال‌زایی، از جمله سرفصلهای درسی آموزشی است.

وی آشنایی بافندگان فرش دستباف، با قوانین و مقررات بیمه و حمایت‌های مختلف دولت را از دیگر اهداف برگزاری دوره‌های آموزشی ذکر کرد و اذعان داشت: 22 هزار بافنده فرش در این استان به بافت فرش مشغول هستند که عمده جمعیت این قشر زحمت‌ کش با فروش فرش دستباف ارتزاق می کنند.

کد مطلب 1436885

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