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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۰۴

فصل جديد بوندس ليگا شروع شد

آغاز موفق بايرن مونيخ در راه دفاع از عنوان قهرماني

آغاز موفق بايرن مونيخ در راه دفاع از عنوان قهرماني

تيم فوتبال بايرن مونيخ مدافع عنوان قهرماني رقابتهاي فوتبال دسته اول آلمان در ديدار افتتاحيه فصل جديد اين مسابقات برابر اينتراخت فرانكفورت به برتري دست يافت .

در اين بازي كه ديشب و در حضور 63 هزار نفر در ورزشگاه المپيك مونيخ برگزار شد ، تيم ميزبان موفق شد با گلهاي 3 بازيكن خارجي خود يعني زي روبرتو (16) ، سالي حميد جيچ (20) و پيزارو (42) در مقابل تك گل اسكلا (68) ميهمان خود را شكست داده و گام اول را در راه دفاع از عنوان قهرماني فصل گذشته خود محكم بردارد .

 

در ادامه هفته اول اين بازيها بعد از ظهر امروز تيم هامبورگ با مهدي مهدوي كيا در ورزشگاه اختصاصي خود پذيراي هانوفر 96 خواهد بود و بوخوم با وحيد هاشميان به خانه ولفسبورگ خواهد رفت . در ساير ديدارهاي امروز كايزرس لاترن با مونيخ 1860 ، هرتابرلين با وردربرمن ، بايرلوركوزن با فرايبورگ و شالكه 04 با بوروسيا دورتموند ديدار خواهند كرد .

هفته اول بوندس ليگا فردا شب با 2 ديدار خاتمه خواهد يافت كه طي آنها نيز بوروسيا مونشن گلادباخ با اف . ث . كلن و هانزاروشتوك با اشتوتگارت روبرو خواهند شد .

کد مطلب 14369

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