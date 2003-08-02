آغاز موفق بايرن مونيخ در راه دفاع از عنوان قهرماني

در اين بازي كه ديشب و در حضور 63 هزار نفر در ورزشگاه المپيك مونيخ برگزار شد ، تيم ميزبان موفق شد با گلهاي 3 بازيكن خارجي خود يعني زي روبرتو (16) ، سالي حميد جيچ (20) و پيزارو (42) در مقابل تك گل اسكلا (68) ميهمان خود را شكست داده و گام اول را در راه دفاع از عنوان قهرماني فصل گذشته خود محكم بردارد .

در ادامه هفته اول اين بازيها بعد از ظهر امروز تيم هامبورگ با مهدي مهدوي كيا در ورزشگاه اختصاصي خود پذيراي هانوفر 96 خواهد بود و بوخوم با وحيد هاشميان به خانه ولفسبورگ خواهد رفت . در ساير ديدارهاي امروز كايزرس لاترن با مونيخ 1860 ، هرتابرلين با وردربرمن ، بايرلوركوزن با فرايبورگ و شالكه 04 با بوروسيا دورتموند ديدار خواهند كرد .

هفته اول بوندس ليگا فردا شب با 2 ديدار خاتمه خواهد يافت كه طي آنها نيز بوروسيا مونشن گلادباخ با اف . ث . كلن و هانزاروشتوك با اشتوتگارت روبرو خواهند شد .